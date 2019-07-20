Политика

Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкеромИзвестия 08:26

Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио появилось в воскресенье, 21 июля, в Twitter-аккаунте организации.
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Опубликована запись переговоров экипажа захваченного танкера Британии

URA.Ru08:58

Запись переговоров: захваченный танкер получал противоречивые указания

РЕН ТВ07:21

«Никто вам не может мешать». Танкер Stena Impero получал противоречивые указания перед задержанием

Телеканал 360°07:41

Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером перед его задержанием

Дождь07:28

Опубликовано аудио переговоров военных с экипажем задержанного танкера

Lenta.ru07:24

Опубликована запись переговоров иранцев с британским танкером Stena Impero

Интерфакс08:37

Опубликовано аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

РБК06:07
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Политика

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