Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио появилось в воскресенье, 21 июля, в Twitter-аккаунте организации.

Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкером

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