Политика
Появилось аудио переговоров иранских и британских военных с танкеромИзвестия 08:26
Консалтинговая компания Dryad Global, специализирующаяся на оценке рисков морских перевозок и занимающаяся мониторингом расположения судов в море, опубликовала запись переговоров иранских и британских военных с танкером. Аудио появилось в воскресенье, 21 июля, в Twitter-аккаунте организации.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 16:01, Вашингтон
Политика
Иран захватил два британских танкера в Ормузском проливе
Обновлено 19 июля в 15:44
Футбол
РФС отреагировал на избиение болельщиков «Спартака» в Ростове
Российский футбольный союз (РФС) выразил надежду, что Российская премьер-лига (РПЛ) разберется в инциденте после матча между "Ростовом" и московским "Спартаком", где в подтрибунных помещениях "Ростов Арены" произошли столкновения фанатов "красно-белых" с представителями правопорядка.
Обновлено в 01:58
Политика
Зеленский приехал в штаб своей партии и ответил на вопрос о посадках
По словам главы «Слуги народа» Дмитрия Разумкова, которого источники РБК называют главным кандидатом на пост нового председателя Рады от партии, приоритетом в работе парламента нового созыва будут законы о депутатской неприкосновенности, возможности отзыва депутатов и импичменте президента.
Обновлено в 14:12
Кино
Marvel анонсировала новую стадию своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios на фестивале Comic-Con в Сан-Диего анонсировала несколько новых фильмов и сериалов, которые станут частью новой четвертой фазы в кинематографической вселенной Marvel.
Обновлено в 09:02
Политика
ЦИК опубликовал первые данные на выборах в Раду
В Верховную раду Украины проходят пять партий, свидетельствуют первые данные ЦИК.
Обновлено в 15:48
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали, что пребывание в колонии стало уроком
Российские футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, в настоящее время отбывающие тюремные сроки, рассказали, как на их жизненные взгляды повлияло пребывание в колонии.
Обновлено в 11:37
Общество
Из-за ливня в Краснодаре затопило 30 улиц
Мощный ливень, который продолжается в Краснодаре с первой половины дня, стал причиной подтопления 30 участков города.
Обновлено в 12:37
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено в 15:39
Здоровье
Врачи назвали первые признаки камней в почках
Медики рассказали о первых признаках, которые могут сигнализировать о камнях в почках.
Обновлено в 08:42
Происшествия
В зоопарке Пензы посетители до смерти закормили жеребенка
В пензенском зоопарке погиб жеребенок шетлендской пони, которого посетители закормили до смерти.
Обновлено в 14:33
Шоу-бизнес
Экс-жена Абрамовича Дарья Жукова выходит за греческого миллиардера
Бывшая жена Романа Абрамовича Дарья Жукова объявила о помолвке с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 14:46
Футбол
«МЮ» договорился с «Лестером» о трансфере Харри Магуайра
Обновлено в 14:54
Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Министр экономического развития России Максим Орешкин в эфире радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что проблема в экономике из-за закредитованности может иметь последствия в ближайшие годы.
Обновлено в 13:00
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом «Штутгарта» Донисом
Московский «Спартак» проявляет интерес к греческому нападающему «Штутгарта» Анастасиосу Донису, утверждает Kicker.
Обновлено в 10:46
Политика
Стало известно, кому партия Зеленского предложит пост спикера Рады
Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» определилась с кандидатом на пост спикера Верховной рады.
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
Стендап-комик умер на сцене во время выступления
Стендап-комик из Индии Манджунатх Найду умер во время выступления в Дубае.
Обновлено в 06:55
Политика
Информация о смерти президента Туркмении оказалась ложной
Директор Центра мониторинга евразийских проблем Аслан Рубаев извинился за сообщение о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Глава Huawei ожидает, что в этом году компания продаст не 250, а 270 миллионов смартфонов
Изначально Huawei рассчитывала в 2019 году отгрузить 250 миллионов смартфонов.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес
Объявлено о закрытии сериала «Воронины»
Актриса Екатерина Волкова сообщила, что 24-й сезон российского сериала «Воронины» станет последним.
Обновлено в 12:27
Политика
Националисты стягивают людей в Киеве после выборов Верховной рады
После оглашения экзит-полов на выборах Верховной рады Украины нашлись те политические силы, что не согласились с результатами голосования.
Обновлено в 15:18
Музыка
В Тверской области проходит заключительный день фестиваля «Нашествие»
Вчера, 20 июля гости фестиваля увидели на экране Главной сцены запуск ракеты с космодрома «Байконур».
Обновлено в 13:40
Общество
Зампред правительства Сахалина уволен за драку в кафе
Заместителя главы Сахалинской области Кирилла Подберезного отправили в отставку после инцидента в южносахалинском заведении «Сохо».
Обновлено в 10:49
Политика
Медведчук оценил первые результаты выборов
Лидер украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что недоволен первыми результатами досрочных выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 14:18
Кино
Дмитрий Медведев поздравил актрису Нину Дробышеву с 80-летием
Обновлено в 06:42
Происшествия
Муж Луизы Хайруллиной отказался от всех сказанных им ранее слов
Напомним, ранее Марат Хайруллин сообщил в эфире Первого канала, что все 25 млн рублей, украденные его женой, были проиграны на спортивных ставках, а Луиза выносила ему эти деньги из банка на протяжении полутора лет.
Обновлено в 10:23
Шоу-бизнес
Дочь Алсу перепела хит Брэдли Купера и Леди Гаги
Шумиха вокруг романа Леди Гаги и Бреди Купера продолжается.
Обновлено в 12:00
Путешествия
В России увлеклись новым видом туризма
В России набирает популярность новый вид туризма bleisure-путешествия, являющийся синтезом отдыха и деловой поездки.
Обновлено в 00:51
Наука
Ученые раскрыли простой способ хорошо выспаться
Обновлено в 09:53