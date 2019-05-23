Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихРИА Новости 17:51
Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов". "Потап и Настя" — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских.
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