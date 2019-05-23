Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихРИА Новости 17:51

Девушка, в свою очередь, поблагодарила своего избранника за то, что он поддержал ее решение не выставлять чувства на публику и долгое время оберегал их пару "от лишних глаз, слов и постов". "Потап и Настя" — украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских.
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Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

РИА Новости17:51

Церемония в лесу, невеста в кутюрном платье и другие подробности свадьбы Потапа и Насти

Woman.ru14:33

Горько! Потап и Настя Каменских устроили выездную регистрацию в лесу

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В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

RT на русском13:35

Настя Каменских показала своё свадебное платье

Актуальные Новости12:53

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

Газета.Ru16:57

Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы

7Дней.ру09:30
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Экономика

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СК завел дело после смерти дебошира с рейса Москва — Симферополь

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Потап и Настя
Украинский дуэт
Украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, основным режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко. 31 октября 2017 года стало известно, что участники начинают сольную карьеру под своими собственными именами ПТП и NK.
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