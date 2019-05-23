Шоу-бизнес
Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихРИА Новости 12:54
В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских. На кадрах видно, как пара обменивается кольцами под аплодисменты гостей. Затем молодоженов закидывают рисом.
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Прозрачное платье и долгий поцелуй: появились первые фото со свадьбы Потапа и Насти
Комсомольская правда12:39
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