Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихРИА Новости 12:54

В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских. На кадрах видно, как пара обменивается кольцами под аплодисменты гостей. Затем молодоженов закидывают рисом.

Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

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