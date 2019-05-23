Шоу-бизнес

Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихРИА Новости 12:54

В Сети появилось видео свадьбы украинских певцов Алексея Потапенко и Насти Каменских. На кадрах видно, как пара обменивается кольцами под аплодисменты гостей. Затем молодоженов закидывают рисом.
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Видео свадебного танца и поцелуя Потапа и Каменских опубликовано в Сети

ФАН13:56

В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

RT на русском13:35

Настя Каменских поделилась первой фотографией в свадебном платье

Телепрограмма11:45

Видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в Сети

Газета.Ru13:06

Прозрачное платье и долгий поцелуй: появились первые фото со свадьбы Потапа и Насти

Комсомольская правда12:39

Появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

РИА Новости12:54

Появились первые реальные фото Насти Каменских со свадьбы

7Дней.ру09:30
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Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 14:35, Ашберн
Хоккей

Владислав Третьяк: «Сборная России показала характер в матче с командой США»

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отметил первый период в исполнении сборной России в четвертьфинальном матче чемпионата мира против команды США (4:3). — Мне понравился хоккей в матче Россия — США, откровенно говоря.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Три поезда застряли в тоннеле московского метро

Сразу три поезда на Серпуховско-Тимирязевской линии застряли в тоннеле московского метрополитена из-за сбоя.
Обновлено в 14:27
Армия и оружие

Россия ответит на размещение американских радаров в Норвегии

Россия примет ответные меры после размещения американской радиолокационной станции (РЛС) «Глобус-2» в норвежском Варде.
Обновлено в 11:20
Армия и оружие

На Украине начались очередные испытания ракет «Ольха»

Украинские военные специалисты приступили к очередному этапу испытаний ракет «Ольха-М» (повышенной дальности) и «Ольха-Р» (с кассетной боевой частью).
Обновлено в 10:50
Экономика

Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда

Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Космос

Рогозин анонсировал создание ракеты с возвращаемыми ступенями

Обновлено в 13:19
Интернет

YouTube запустил чистку от шокирующего контента

Компания Google внедрила программу, которая находит и блокирует видео с шокирующим контентом на главной странице сайта и приложения YouTube.
Обновлено в 11:59
Происшествия

СК завел дело по факту смерти пассажира, снятого с рейса в Домодедово

Обновлено в 11:58
Футбол

РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
Обновлено в 13:27
Хоккей

Канада в овертайме обыграла Швейцарию и вышла в полуфинал ЧМ по хоккею

Обновлено в 12:51
Политика

НАТО потребовало от России покинуть Крым

Глава военного комитета Североатлантического альянса (НАТО) сэр Стюарт Пич заявил, что организация никогда не согласится с присоединением Крыма к России.
Обновлено в 00:26
Авто

Kia показала салон нового кроссовера

Южнокорейская компания Kia частично рассекретила интерьер обновленной модели компактного кроссовера, который предложат также для европейского рынка.
Обновлено в 02:40
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересчитали итоги конкурса

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение» пересчитали баллы участников, в связи с чем некоторые позиции в итоговом рейтинге были смещены.
Обновлено вчера в 22:57
Политика

Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое число голосов

Петиция об отставке президента Украины Владимира Зеленского, опубликованная на сайте главы государства, набрала голоса, необходимые для рассмотрения.
Обновлено в 09:00
Футбол

Игрок ЦСКА Фернандес готов перейти в испанский клуб

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес заинтересован в трансфере в мадридский "Атлетико", передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:28
Хоккей

Илья Воробьев: американцы из полумомента могут создать гол

Главный тренер сборной России Илья Воробьев прокомментировал полуфинальную встречу национальной команды против американцев на чемпионате мира по хоккею с шайбой.
Обновлено в 13:51
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Культура

Алсу впервые прокомментировала скандал вокруг шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:32
Хоккей

Кузнецов — о выходе в полуфинал: «В гробу полегче будет»

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов прокомментировал победу над командой США (4:3) в четвертьфинале чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:56
Наука

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Общество

Для менделеевских выпускников 25 мая прозвенит последний звонок

Последний звонок в школах города и района прозвенит 25 мая в 10 часов.
Обновлено 21 мая в 06:59
Авто

Автомобили Ravon начнут собирать в России

Обновлено вчера в 22:57
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Религия

Мусульмане попросили построить мечеть в центре Екатеринбурга

Духовное управление мусульман Свердловской области напомнило властям Екатеринбурга о невыполненном обещании — построить соборную мечеть в центре города.
Обновлено в 13:27
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено 21 мая в 23:16
Общество

Роскачество нашло плесень в глазированных сырках

Обновлено в 11:47
Политика

Минкомсвязи прописал угрозы, при которых возможна изоляция рунета

Минкомсвязи подготовило проект постановления, в котором прописано, при каких условиях российский сегмент интернета может перейти на автономный режим работы, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 13:56
Политика

Зеленский намерен искоренить советские стандарты в украинской армии

Обновлено в 06:57
Происшествия

ФСБ задержала подозреваемого в покушении на волгоградского губернатора

В Москве задержали криминального авторитета Евгения Ремезова, подозреваемого в совершении покушения на главу Волгоградской области Андрея Бочарова.
Обновлено в 13:10
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Потап
Украинский продюсер
Украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, тренер вокального шоу на 1+1«Голос краïни». Псевдонимы: ПТП, Аркадий Лайкин.
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Потап и Настя
Украинский дуэт
Украинский дуэт, образованный в 2006 году Алексеем Потапенко и Анастасией Каменских. Продюсером, автором текстов и музыки, основным режиссёром и сценаристом клипов группы является Алексей Потапенко. 31 октября 2017 года стало известно, что участники начинают сольную карьеру под своими собственными именами ПТП и NK.
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