Появились видео со свадьбы Потапа и Насти КаменскихLenta.ru вчера в 13:58

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских. Их опубликовали в Instagram-аккаунте, посвященном дуэту.

Происшествия Более 100 человек эвакуировали из детского сада в Новосибирске Более 100 человек эвакуированы из детского сада в Новосибирске в связи с неисправностью в электрооборудовании, сообщает в пятницу, 24 мая, агентство «РИА Новости» со ссылкой на представителя регионального МЧС.

Хоккей НХЛ сократила срок дисквалификации Вячеслава Войнова Российскому хоккеисту Вячеславу Войнову сократили срок дисквалификации, которую он получил по обвинению в домашнем насилии.

Политика Зеленский исключил возможность переговоров с РФ Как сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на телевизионный канал «Громадське ТВ», ранее руководитель администрации главы Незалежной Андрей Богдан сделал заявление, в котором сказал, что новоизбранный президент Украины собирается инициировать проведение референдума о будущих переговорах с Москвой.

Музыка Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса» Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.

Футбол РФС рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в РПЛ Российский футбольный союз (РФС) проработает вопрос возможного увеличения количества клубов — участников Российской премьер-лиги (РПЛ) с 16 до 18 команд.

Происшествия В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.

Наука Болезни Леонардо да Винчи назвали в Британии Профессор Королевского колледжа Лондона Марко Катани назвал предполагаемые болезни Леонардо да Винчи.

Общество В Петербурге закрыли кафе, бесплатно кормившее пенсионеров обедами «ДоброДомик» стал известен благодаря своим благотворительным обедам — в заведении бесплатно кормили пенсионеров.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Происшествия Московская электричка сбила насмерть девочку По маршруту электрички, которая следовала из столицы в Рязань, произошла трагедия – под поезд попала девочка.

Финансы Микрофинансовые организации вернули заемщикам более 3 млн рублей С начала 2019 года микрофинансовые организации (МФО) из-за допущенных нарушений впервые вернули заемщикам более 3 млн рублей, сообщили в Банке России.

Хоккей Тренер сборной США прокомментировал поражение от российских хоккеистов Главный тренер сборной США по хоккею Джефф Блэшилл, комментируя поражение от российской команды, отметил, что этот матч был лучшим на турнире, а у России одна из сильнейших команд в мире.

Происшествия Пациентка онкодиспансера в Воронеже умерла мучительной смертью Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкодиспансера, сообщил Росздравнадзор.

Технологии Внутренние документы портала Госуслуг обнаружены в открытом доступе Литреев отметил, что к сайту Госуслуг подключены многие ведомства РФ, поэтому на портале можно было найти документы и МВД, и ФСБ, и Минобороны.

Политика Путин в Кремле вручил госнаграды Матвиенко и Цискаридзе Сегодня, 23 мая, Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля вручил государственные награды выдающимся российским деятелям и иностранным гражданам.

Гаджеты Яндекс запустил свое телевидение Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.

Общество Врио главы Оренбуржья в 2018 году заработал более 234 миллионов рублей Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер в своей декларации о доходах за 2018 год указал, что заработал более 234 миллионов рублей.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Космос SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками Ракета-носитель Falcon 9 c 60 спутниками стартовала с космодрома во Флориде, сообщает компания SpaceX.