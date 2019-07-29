Армия и оружие

Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в ЛивииВзгляд.ру 27 июля в 21:06

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудар по подконтрольному Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра, уничтожив два украинских транспортных самолета Ил-76, сообщают СМИ и блогеры.
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Количество жертв бунта в тюрьме Бразилии возросло до 57

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Против бывшего челябинского замгубернатора завели дело после ДТП

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Обновлено в 10:04
Происшествия

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
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В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы

В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
Обновлено в 21:42
Экономика

Росстат зафиксировал рост бедности

Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Политика

Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин

Ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин скончался на 87 году жизни.
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Обновлено в 14:57
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
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Политика

WSJ: обвиняемый по делу о терактах 11 сентября готов дать показания против Эр-Рияда

Один из предполагаемых организаторов терактов 11 сентября 2001 года в США Халид Шейх Мохаммед выразил готовность выступить на стороне тех, кто обвиняет Саудовскую Аравию в причастности к этим терактам.
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Сахалин планируется почти полностью газифицировать в ближайшие 4-5 лет – Новак

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Политика

Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США

Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
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Трех человек спасли с горящего катера в Канаде

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Эксперты утверждают, что здоровый образ жизни поможет ощутимо сэкономить ресурсы семейного бюджета.
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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе из-за паводков режима чрезвычайной ситуации, сообщает пресс-служба краевого правительства.
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