Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в ЛивииВзгляд.ру 27 июля в 21:06
Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудар по подконтрольному Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра, уничтожив два украинских транспортных самолета Ил-76, сообщают СМИ и блогеры.
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Армия и оружие
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В МЧС рассказали о правилах поведения во время грозы.
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Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
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Умер легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
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Обновлено в 14:57
Экономика
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Политика
Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева
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Политика
Санкции против госдолга РФ попросили включить в оборонный бюджет США
Сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио обратились к руководству комитетов по делам вооруженных сил обеих палат Конгресса с просьбой включить санкции в отношении суверенного долга РФ в проект оборонного бюджета.
Обновлено в 22:07
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Чулпан Хаматова опубликовала фото со старшей дочерью Ариной
На актрисе надета жёлтая рубашка, на её наследнице - футболка такого же цвета.В комментариях поклонники отметили сходство матери и дочери.
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