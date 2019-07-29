Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии нанесли авиаудар по подконтрольному Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара аэропорту Аль-Джуфра, уничтожив два украинских транспортных самолета Ил-76, сообщают СМИ и блогеры.

Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии

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