Политика
Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56
Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.
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