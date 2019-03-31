Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56

Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.

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Политика МВД Украины не зафиксировало серьезных нарушений на выборах Министерство внутренних дел Украины заявило, что на выборах президента страны серьезных нарушений избирательного процесса зафиксировано не было.

Происшествия Двое детей погибли в результате торнадо в Китае Двое детей погибли в Китае в результате торнадо, который обрушился на провинцию Хэнань в центре страны в воскресенье, 31 марта, сообщает «РИА Новости».

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Политика Порошенко назвал Зеленского «марионеткой Коломойского» В эфире одного из телеканалов Порошенко унизительно отозвался о своем соперником, назвав его «марионеткой Коломойского».

Авто Ford завершит производство минивэнов C-Max и Grand C-Max в июне Сегодня было уточнено, что в июне текущего года на немецком заводе в Саарлуи прекратиться выпуск данных авто.

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Экономика Россиян защитят от зарплатного рабства Работник сможет сменить зарплатный банк, уведомив об этом работодателя с 5 до 15 дней.

Политика Порошенко напомнил о разрыве Договора о дружбе с Россией Президент Украины Петр Порошенко напомнил о прекращении действия Договора о дружбе с Россией с 1 апреля.

Общество В работе Instagram произошел сбой Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в воскресенье в нескольких странах.

Финансы Судан: цена доллара на «черных рынках» достигла рекордного максимума Отмечается, что цена доллара на черном рынке достигла рекордного максимума и составляет 86 суданских фунтов за один доллар.

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