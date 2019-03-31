Политика

Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56

Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.
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Появились предварительные итоги выборов президента Украины

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По итогам неофициальных данных, Порошенко нарисовал себя во втором туре

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News.ru08:40

Появились предварительные результаты выборов президента Украины

DixiNews10:56
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Игорь Анатольевич Гужва
Украинский журналист
Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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Юрий Анатольевич Бойко
Украинский политик
Украинский государственный и политический деятель. Кандидат на пост Президента Украины на выборах 2019 года, Народный депутат Украины VIII созыва с 27 ноября 2014 года. Герой Украины.
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