Политика

Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56

Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.
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По итогам неофициальных данных, Порошенко нарисовал себя во втором туре

Новый День12:03

Первые результаты голосования на Украине попали в Сеть

News.ru08:40

Появились предварительные результаты выборов президента Украины

DixiNews10:56
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Украинский журналист, главный редактор сайта «Страна.ua». С 2013 по 29 июля 2015 год - собственник медиахолдинга «Мультимедиа Инвест Групп».
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