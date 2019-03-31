Политика
Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56
Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:40, Ашберн
Политика
На Украине завершилось голосование на выборах президента страны
Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.
Обновлено в 13:00
Политика
Пореченков ответил на оскорбление Зеленского
Обновлено в 13:15
Происшествия
В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих
Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Военный летчик нашел замену самолетам Boeing и Airbus
Обновлено в 09:11
Политика
В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн
Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром»
Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.
Обновлено в 12:07
Политика
Зеленский заявил о «первом шаге к победе»
По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.
Обновлено в 13:34
Политика
На Украине проходят выборы президента
Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.
Обновлено в 04:31
Единоборства
Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.
Обновлено в 10:57
Политика
Штаб Тимошенко оспорил выход Порошенко во второй тур
Обновлено в 13:24
Политика
Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве
Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.
Обновлено в 11:34
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам»
ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.
Обновлено в 12:50
Экономика
В России изменятся правила зачисления зарплат
Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.
Обновлено в 02:49
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.
Обновлено в 03:31
Происшествия
В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау
Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.
Обновлено в 09:40
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда
"Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 13:24
Армия и оружие
Т-90С сравнили с зарубежными танками
Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.
Обновлено в 11:01
Происшествия
Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав
Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.
Обновлено в 11:27
Происшествия
В центре Москвы во время пикета в честь дня видимости трансгендеров задержали ЛГБТ-активистку
Полицейские задержали ЛГБТ-активистку Тару Ми во время одиночного пикета на Театральной площади в центре Москвы.
Обновлено в 12:52
Автоспорт
Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1»
Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».
Обновлено в 13:15
Политика
Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле
Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.
Обновлено в 10:02
Футбол
Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.
Обновлено в 09:28
Шоу-бизнес
Женатый Максим Дунаевский появился на публике с новой пассией
Композитор Максим Дунаевский пришел на премию "Ника" с новой спутницей, передает StarHit.
Обновлено в 05:41
Политика
Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины
Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.
Обновлено в 09:44
Происшествия
На Бали погибла российская туристка
На Бали погибла 25-летняя туристка из Волгограда, сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на родственников женщины.
Обновлено в 12:44