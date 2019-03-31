Появились предварительные результаты выборов президента УкраиныDixiNews 10:56

Журналисты начали публиковать первую информацию с голосования. Лидирует тот кандидат, которому и пророчили победу опросы. Журналист Игорь Гужва в социальных сетях выложил первую предварительную информацию об итогах президентских выборов в Украине, которые проходят в воскресенье, 31 марта.

Политика На Украине завершилось голосование на выборах президента страны Голосование на выборах президента Украины завершилось. В 20:00 закрылись все избирательные участки на территории страны.

Происшествия В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.

Политика В Киевской области изъяли 600 кг героина на сумму $50 млн Сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли в Киевской области 600 кг героина на сумму $50 млн, задержаны граждане Молдовы, Турции и Македонии.

Армия и оружие Российский беспилотник окрестили «летающим кошмаром» Автор публикации назвал аппарат "летающим кошмаром", отметив, что дрон может "охотиться" как на беспилотники противника, так и на его живую силу.

Политика Зеленский заявил о «первом шаге к победе» По данным экзитполов, Зеленский стал лидером первого тура президентских выборов — за него, по разной информации, проголосовали от 29,25% до 30,7% избирателей.

Политика На Украине проходят выборы президента Около 30 тысяч избирательных участков открылись 31 марта на Украине — сегодня состоится голосование на выборах президента страны, сообщает ТАСС.

Единоборства Нурмагомедов ответил назвавшему его маленькой крысой Макгрегору Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов ответил ирландцу Конору Макгрегору, высмеявшему его в Twitter и назвавшему его маленькой крысой.

Политика Ручки с исчезающими чернилами нашли на выборах в Киеве Сторонники Петра Порошенко зафиксировали использование ручек с исчезающими чернилами на одном из избирательных участков в Киеве.

Футбол Виктор Гончаренко: «ЦСКА наказал себя сам» ЦСКА упустил победу над "Уфой" в самом конце – Тяжело принять такой результат, – признал Гончаренко.

Экономика В России изменятся правила зачисления зарплат Законопроект, предусматривающий право работника на выбор банка для начисления зарплаты, в Госдуму внесло Правительство РФ.

Политика Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации Как пояснил председатель «Открытой России» Андрей Пивоваров, решение о ликвидации движения было принято для защиты активистов от уголовного преследования.

Происшествия В Казахстане прорвало плотину. Вода идет на Кокшетау Кенесаринскую плотину прорвало в Акмолинской области В Казахстане прорвало Кенесаринскую плотину, расположенную в Акмолинской области.

Футбол «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» благодаря автоголу Алдервейрелда "Ливерпуль" вырвал победу над "Тоттенхэмом" в матче 32-го тура чемпионата Англии, сообщает "Советский спорт".

Армия и оружие Т-90С сравнили с зарубежными танками Что касается ZTZ-99A и Al-Khalid, то эти машины можно назвать родственниками российского Т-90С.

Происшествия Сбивший полицейского в Москве таксист ездил без прав Водитель, наехавший на сотрудника ГИБДД на Третьем транспортном кольце в Москве, работал таксистом и ездил без прав.

Автоспорт Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна «Формулы-1» Британский пилот команды Mercedes Льюис Хэмилтон выиграл Гран-при Бахрейна — гонку этапа чемпионата «Формулы-1».

Политика Лавров рассказал о целях пребывания российских военных в Венесуэле Ранее, 26 марта, на сайте российского МИДа был опубликован комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в котором она напомнила, что специалисты из России имеют право находиться на территории Венесуэлы в соответствии с соглашением о военно-техническом сотрудничестве (ВТС) от 2001 года.

Футбол Доннарумма: ошибки случаются, извиняюсь перед всеми Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал свою ошибку, допущенную в начале выездного матча 29-го тура итальянской Серии А с «Сампдорией» (0:1). Нападающий «Сампдории» Грегоре Дефрель побежал в штрафную площадь «Милана» прессинговать Доннарумму, который в итоге отдал передачу прямо ему в ноги.

Политика Шарий сделал прогноз на итоги первого тура выборов президента Украины Украинский медиаэксперт Анатолий Шарий прокомментировал ход президентских выборов на Украине и назвал кандидатов, которые, по его мнению, вероятнее всего пройдут во второй тур.