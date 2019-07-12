Происшествия

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банкLenta.ru 08:46

Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег, отмечает издание. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа.
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с чего всё началось

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн руб. «в долг у знакомых».
РБК07:27

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РБК: владельцем сотен миллионов рублей, похищенных сотрудниками ФСБ, оказался безработный москвич

Snob.ru09:22

Владельцем 136 млн рублей, похищенных сотрудниками ФСБ, оказался безработный москвич

Дождь08:07

33-летний безработный москвич признан владельцем 136 миллионов рублей, похищенных из банка сотрудниками ФСБ

Эхо Москвы09:05

Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банк

Lenta.ru08:46

РБК: владельцем похищенных сотрудниками ФСБ 136 млн рублей оказался безработный москвич

Новая газета09:14

РБК: офицеры ФСБ отобрали 136 млн рублей у москвича, который «взял деньги в долг у знакомых»

Медиазона08:00

Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

РБК07:27
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Происшествия

В Туве объявлен траур в связи с гибелью людей на переправе

Обновлено в 09:50
Общество

Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах

Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
Обновлено в 08:20
Происшествия

Восемь офицеров ФСБ скрылись на Кавказе после обвинений в разбое

Восемь офицеров ФСБ, которые проходят по делу о разбое в московском банке, скрылись на Северном Кавказе, узнав о задержании коллег.
Обновлено вчера в 12:01
Футбол

Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 09:46
Политика

Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста

Обновлено в 07:39
Здоровье

Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний

Обновлено в 10:16
Экономика

ЦБ и Минфин могут отложить реформу накопительной пенсии

Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник.
Обновлено в 03:35
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Гаджеты

Телевизоры OnePlus будут комплектоваться пультом ДУ с Bluetooth

Вряд ли кого-то удивит сам факт того, что телевизор OnePlus будет поставляться с пультом дистанционного управления.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие

Начались поставки С-400 в Турцию

Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
Обновлено в 03:48
Происшествия

В Тихом океане ВМС США захватили корабль с 7 тоннами кокаина

Обновлено в 08:52
Происшествия

В Москве девушка упала в канализацию и исчезла

В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
Обновлено в 07:27
Политика

В Албании за причастность к ИГ задержали россиянина

Правоохранительные органы Албании задержали россиянина, признанного виновным в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 09:46
Политика

Овсянников пояснил причины своей отставки

Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
Обновлено в 08:43
Политика

Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы

Обновлено в 10:47
Политика

Россия назвала новые санкции США бессмысленными

«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Политика

Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»

Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
Обновлено в 10:37
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала в дом Брэдли Купера

Слухи о романе экстравагантной Леди Гаги и Брэдли Купера появились после выхода на большой экран фильма «Звезда родилась», в котором певица и актер сыграли главные роли.
Обновлено в 07:00
Политика

Bloomberg описал сценарий с «расширенным премьерством» Путина с 2024 года

Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.
Обновлено в 10:28
Политика

Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов

Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.
Обновлено в 08:03
Происшествия

В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар

В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Транспорт

Осенью откроют прямые рейсы из Петербурга в Лондон

Самолеты начнут летать с 1 октября В пятницу, 12 июля, открылось бронирование билетов из Санкт-Петербурга в Лондон.
Обновлено в 10:27
Авто

Минпромторг не включил Tesla и Bugatti в список роскошных автомобилей

Обновлено вчера в 14:33
Общество

Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке

Три вице-губернатора Эдуард Батанов, Николай Бондаренко и Николай Линченко получили выговор от временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова из-за вырубки деревьев в Муринском парке, сообщили MR7.ru в пресс-службе Смольного.
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес

Жена опубликовала фото Тарасова в инвалидной коляске

Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.
Обновлено в 10:14
Космос

Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля

Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Политика

В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова

Обновлено в 10:09
Политика

Медведев возродит институт типового проектирования

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика

«Россия 1» проведет телемост с Украиной по Skype

Телеканал «Россия 1» проведет телемост с представителями Украины в пятницу 12 июля, украинская сторона будет принимать участие в разговоре по Skype, сообщили RNS в пресс-службе ВГТРК.
Обновлено вчера в 11:11
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