Происшествия
Появились подробности нападения сотрудников ФСБ на московский банкLenta.ru 08:46
Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег, отмечает издание. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа.
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с чего всё началось
Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн руб. «в долг у знакомых».РБК07:27
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Общество
Под Новгородом обнаружили незаконные вырубки в особо охраняемых зонах
Согласно релизу, по итогам проверки выявлены нарушения лесного законодательства по вырубке леса "как на особо охраняемых природных территориях, так и расположенных в водоохранных зонах, на особо защитных лесных участках".
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Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
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Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
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Здоровье
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Экономика
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Минфин и ЦБ разработали систему ИПК еще в 2016 г. Она призвана заменить государственную накопительную пенсионную систему, взносы в которую заморожены с 2014 по 2021 г. ИПК предполагает, что взносы будет делать сам работник.
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Трамп заявил о смерти Шварценеггера
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Телевизоры OnePlus будут комплектоваться пультом ДУ с Bluetooth
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Начались поставки С-400 в Турцию
Министерство обороны Турции заявило, что поставки российских зенитно-ракетных комплексов С-400 начались в пятницу, 12 июля.
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В Москве во время прогулки по Бирюлевскому дендропарку таинственно исчезла 26-летняя девушка.
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Правоохранительные органы Албании задержали россиянина, признанного виновным в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
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Политика
Овсянников пояснил причины своей отставки
Экс-губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников объяснил свою отставку политическими причинами и, в первую очередь, деструктивной деятельностью депутата Алексея Чалого.
Обновлено в 08:43
Политика
Итальянский суд приговорил экс-бойца ВСУ к 24 годам тюрьмы
Обновлено в 10:47
Политика
Россия назвала новые санкции США бессмысленными
«Вашингтонским политикам пора задуматься, стоит ли продолжать бессмысленные санкционные меры, которые не только демонстрируют всему миру их неспособность повлиять на Москву, но и вредят собственным избирателям», — говорится в заявлении на официальном сайте МИД России.
Обновлено в 08:40
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
Виноделы в Кахетии провели митинг, они потребовали, чтобы гендиректор оппозиционной телекомпании "Рустави 2" Ники Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине, передает грузинский Первый канал.
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Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
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Помощники и советники президента Владимира Путина работают над тем, чтобы найти способ продлить его нахождение во власти, пишет Bloomberg со ссылкой на источники, участвующие в этом процессе.
Обновлено в 10:28
Политика
Меркель напророчили досрочную отставку из-за приступов
Высокопоставленные члены немецкой партии "Христианско-демократический союз" считают, что Ангела Меркель может уйти в досрочную отставку.
Обновлено в 08:03
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В Госархиве литературы и искусства в Москве произошел пожар
В Москве, в здании Российского государственного архива литературы и искусства (РГАЛИ) произошел пожар.
Обновлено в 07:49
Транспорт
Осенью откроют прямые рейсы из Петербурга в Лондон
Самолеты начнут летать с 1 октября В пятницу, 12 июля, открылось бронирование билетов из Санкт-Петербурга в Лондон.
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Авто
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Общество
Три вице-губернатора получили выговор за вырубку в Муринском парке
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Супруга футболиста Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко опубликовала в Instagram фото, на котором её муж, перенёсший операцию на ноге, сидит в инвалидном кресле с костылями.
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Космос
Запуск ракеты «Протон-М» перенесён на 13 июля
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» на ракете-носителе «Протон-М» перенесён на 13 июля, говорится в сообщении «Роскосмоса».
Обновлено в 01:19
Политика
В Чечне решили переименовать родовое село Кадырова
Обновлено в 10:09
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика
«Россия 1» проведет телемост с Украиной по Skype
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Обновлено вчера в 11:11