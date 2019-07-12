Владельцем денег, похищенных сотрудниками ФСБ под видом оперативно-разыскных мероприятий в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, признали 33-летнего безработного жителя Москвы. Он объяснил следствию, что взял 136,5 млн руб. «в долг у знакомых».

с чего всё началось

Возможный организатор нападения исчез вместе с основной частью денег, отмечает издание. Военный суд в Москве 5 июля арестовал пятерых сотрудников ФСБ до августа.

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