На месте происшествия в Гилрое находятся сотрудники правоохранительных органов. Стрелка еще не задержали.

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в Калифорнии

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