Происшествия
Три человека погибли при стрельбе на фестивале в КалифорнииREGNUM 00:30
В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
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На месте происшествия в Гилрое находятся сотрудники правоохранительных органов. Стрелка еще не задержали.
— Дональд Трамп, 45-й президент СШАИнфорос вчера в 23:35
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