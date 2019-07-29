Происшествия

Три человека погибли при стрельбе на фестивале в КалифорнииREGNUM 00:30

В результате стрельбы на гастрономическом фестивале в американском городе Гилрой (Калифорния) погибли по меньшей мере три человека, сообщает 29 июля The New York Times.
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Дональд Трамп
На месте происшествия в Гилрое находятся сотрудники правоохранительных органов. Стрелка еще не задержали.
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