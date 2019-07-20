с чего всё началось

За солнечным затмением могли наблюдать жители Аргентины и Чили, а также юго-восточной части Тихого океана. Активные пользователи социальных сетей разместили фотографии и видеоролики явления, максимальная фаза которого наступила 2 июля в 22:23 по московскому времени.

Политика В Кремле прокомментировали гибель моряков-подводников 2 июля агентство ТАСС сообщило о гибели 14 моряков-подводников из-за пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате, который находился в российских водах.

Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

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Экономика Минсельхоз захотел регулировать сбор диких ягод и грибов Министерство сельского хозяйства может получить право регулировать сбор, переработку и оборот дикорастущих грибов, ягод, орехов, березового сока и лекарственных растений, следует из проекта постановления правительства, разработанного ведомством.

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Происшествия Минобороны официально назвало имя одного погибшего Минобороны официально назвало имя одного погибшего Минобороны впервые назвало имя одного из погибших при пожаре на глубоководном аппарате, это капитан 2-го ранга Дмитрий Соловьев, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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Происшествия Беглов подтвердил связь погибших подводников с частью из Петербурга Подводники, который погибли 1 июля в Баренцевом море, были закреплены за воинской частью из Петербурга.

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Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Экология Петербуржцев предупредили об угрозе подтопления из-за ливней Водоканал Санкт-Петербурга в среду, 3 июля, предупредил жителей и гостей Северной столицы о приближении к городу циклона, прохождение которого будет сопровождаться ливневыми дождями.

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