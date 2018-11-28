Происшествия

Появились первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26
Известия
12:47

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-26 в Ненецком автономном округе (НАО). В результате происшествия один человек погиб, пятеро пострадали. Инцидент произошел в среду, 28 ноября, при взлете с аэродрома Пижма, в 40–50 км от аэропорта Харьягинский.
Известия12:47

Подробнее о событии

В Нарьян-Мар доставили пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26

Эхо Москвы13:31

Следователи возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО

РБК11:35

Пострадавших в крушении Ми-26 в НАО везут в поселок для отправки в больницу

РИА Новости10:55

В НАО рассказали о состоянии пострадавших при жёсткой посадке Ми-26

RT на русском13:42

Состояние двух пострадавших при крушении вертолета в НАО оценили как тяжелое

Интерфакс10:24

Один человек погиб и пятеро пострадали во время жесткой посадки вертолета в НАО

Коммерсантъ09:15

Пострадавших при жесткой посадке Ми-26 в НАО перевезли в Нарьян-Мар

ТАСС12:26
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 13:52, Ашберн
Происшествия

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными

Напомним, что шквал анонимных звонков об угрозах взрыва в общественных местах в Москве и других городах России прошел в сентябре 2017 года.
Обновлено в 11:52
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 09:20
Происшествия

Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.
Обновлено в 13:16
Происшествия

При взрыве во Владимирской области погибла 83-летняя пенсионерка

Следователи задокументировали смерть 83-летней женщины в результате взрыва газа в жилом доме в поселке Барсово Киржачского района Владимирской области.
Обновлено в 13:35
Происшествия

Консул в Таиланде сообщил о задержании россиянина по запросу США

Полиция Таиланда задержала россиянина Антона Богданова по запросу США.
Обновлено в 12:21
Происшествия

«Керченского стрелка» кремировали и похоронили под чужой фамилией

Обновлено в 13:39
Происшествия

Из горящего жилого дома в Новой Москве эвакуировали 12 человек

Пожарные эвакуировали 12 человек из частном доме в Новой Москве.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева

Следователи СК РФ предъявили обвинения боевику из группировки Шамиля Басаева Хазвахи Черхигову, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновске.
Обновлено в 12:45
Происшествия

В Вене накануне аукциона похитили картину Ренуара

Обновлено в 13:45
Происшествия

В Кабуле боевики напали на базу британской охранной компании

По меньшей мере 10 человек погибли, 19 человек были ранены в среду в столице Афганистана Кабуле в результате нападения боевиков на базу британской охранной компании G4S.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 13:41
Происшествия

В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек

Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов

Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Водитель на BMW сбил коляску с младенцем на востоке Петербурга

Водитель автомобиля BMW не нерегулируемом пешеходном переходе сбил коляску с ребенком 2018 года рождения.
Обновлено в 12:54
Происшествия

Неизвестный ранил ножом мужчину в центре Москвы

Полиция объявила план "перехват", чтобы найти неизвестного, который ножом ранил мужчину в центре столице.
Обновлено в 12:57
ещё по теме
Ми-26
Советский и российский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт. Является крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Серийно производится на заводе «Роствертол» холдинга «Вертолёты России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное