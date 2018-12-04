Происшествия

Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке
Известия
08:08

Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва в подмосковном городе Куровское, где 4 декабря в квартире многоэтажки взорвалась граната. По уточненным данным, взрыв прогремел на третьем этаже дома в однокомнатной квартире. Несущие конструкции не были повреждены, поскольку дом кирпичный.
Известия08:08

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Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке

Известия08:08

Два человека находятся в тяжелом состоянии после взрыва гранаты в квартире в Подмосковье

ТАСС07:47

Один человек погиб и трое пострадали от взрыва в подмосковном Куровском

Интерфакс06:31

СК назвал предварительную причину взрыва в подмосковном Куровском

Телеканал 360°08:04

Два человека ранены при взрыве в квартире в городском округе Ликино‑Дулево

РИАМО07:01

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в Подмосковье

РИА Новости07:27

Минздрав Подмосковья: Двое пострадавших после взрыва гранаты в Куровском находятся в тяжелом состоянии

Агентство Москва07:25
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Происшествия

Алексей Панин прокомментировал свой новый дебош в самолете

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Происшествия

Источник назвал предварительную причину смерти футболиста Ломакина

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Происшествия

В Сочи прекратили дело о гибели ребёнка в ливневой канаве

Дело о гибели семилетнего мальчика в ливневой канаве в Сочи прекращено в связи с примирением сторон.
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Происшествия

В Краснодаре не стали возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски

В Краснодаре полиция не стала возбуждать уголовное дело против рэпера Хаски (Дмитрия Кузнецова).
Обновлено в 10:21
Происшествия

Москвич чуть не лишился руки после укуса паука из пакета с инжиром

Обновлено в 10:30
Происшествия

Обнаружен чёрный ящик разбившегося в Армении Су-25

Ранее Минобороны Армении сообщило, что Су-25 исчез с радаров во время учебно-тренировочного полёта, были начаты поисковые работы, после чего фрагменты разбившегося самолета были обнаружены в горах Мараликского района.
Обновлено в 10:18
Происшествия

Полуторагодовалый ребенок умер в частном детском саду Екатеринбурга

Полуторагодовалый ребенок скончался во вторник в частном детсаду Екатеринбурга.
Обновлено в 10:29
Происшествия

Против руководства колонии после скандала с Цеповязом возбудили дело

Генпрокуратура сообщила, что в отношении руководства исправительной колонии №3 в Амурской области, где отбывает наказание Вячеслав Цеповяз, заведено уголовное дело о превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ).
Обновлено в 09:04
Происшествия

Чайке и Бастрыкину пожаловались на пытки во Владимирском централе

По словам Кайфаджяна, речь идет о тюрьме № 2 УФСИН России по Владимирской области (Владимирском централе), куда заключенного перевели из ИК-16 в Архангельской области.
Обновлено в 10:30
Происшествия

В Челябинске коллекционера осудили за хищение фрагмента метеорита

Обновлено в 08:50
Происшествия

Московский омбудсмен рассказала о состоянии раненых украинских моряков

Трое украинских моряков, раненных при задержании в Керченском проливе 25 ноября, получают в следственном изоляторе всю необходимую помощь и медикаменты, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 10:15
Происшествия

В Италии арестовали предполагаемого главу мафии «Коза ностра»

Как уточняет агентство, среди задержанных предполагаемый главарь "купола" - 80-летний Сеттимино Минео, который считается "хранителем сокровищ".
Обновлено в 09:26
Происшествия

Мальчику сломали позвоночник в Москве во время драки из-за девушки

Обновлено в 09:26
Происшествия

Задымление в здании Минобороны РФ в Москве ликвидировано

Задымление в здании инженерно-технического центра Минобороны РФ на Хорошевском шоссе в Москве ликвидировано, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Избивший пассажира электрички охранник получил сотрясение мозга

Сотрясение мозга и множественные ушибы диагностировали у охранника пригородной электрички после драки с безбилетником, рассказали Агентству "Москва" в пресс-службе ЦППК.
Обновлено в 10:30
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