Происшествия
Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажке
Появились первые кадры с места взрыва в подмосковной многоэтажкеИзвестия08:08
Телеканал РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва в подмосковном городе Куровское, где 4 декабря в квартире многоэтажки взорвалась граната. По уточненным данным, взрыв прогремел на третьем этаже дома в однокомнатной квартире. Несущие конструкции не были повреждены, поскольку дом кирпичный.
Известия08:08
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