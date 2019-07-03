Общество
Появились первые кадры полного солнечного затменияГазета.Ru вчера в 22:09
В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News. Согласно имеющейся информации, затмение могли увидеть жители Западного полушария Земли.
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с чего всё началось
Полное солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать во вторник, 2 июля, лучше всего его буде видно в западном полушарии, рассказали в Московском планетарии.Аргументы и Фактывчера в 04:51
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 05:33, Вашингтон
Политика
Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17
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Переселившаяся в Татарстан с Донбасса семья Люлькевичей после обращения на прямой линии к президенту РФ Владимиру Путину начала получать российские паспорта.
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Журналиста избили на акции против блогера Шария в Киеве
Участники митинга против регистрации ЦИК Украины кандидатами в депутаты Верховной рады Андрея Клюева, экс-главы администрации президента Виктора Януковича и видеоблогера Анатолия Шария напали на журналиста местного издания «Страна.ua» Владислава Бовтрука.
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Ученые назвали простые способы улучшить питание
Американские ученые разработали несколько диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание, сообщает Medicalxpress.
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Транспорт
ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения
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Авто
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Общество
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Армия и оружие
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
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Грузинских регбистов выгнали из московской команды за антироссийский жест
В команде сочли антироссийским жест, который игроки продемонстрировали на поле, пишет "Взгляд".
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Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 2 млн рублей
Японский седан Toyota Camry – самый востребованный автомобиль в России в ценовой категории от 1,5 до 2 млн рублей по итогам 5 месяцев 2019 года.
Обновлено в 00:59
Футбол
Семак: не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже Дзюбы
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак заявил, что не слышал ни об одном конкретном предложении о продаже футболиста команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 04:21
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Украина отозвала приглашение на выборы для наблюдателей от ПАСЕ
Украина направила письмо президенту Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори Паскье с уведомлением об отмене приглашения международных наблюдателей от ПАСЕ на внеочередные парламентские выборы страны.
Обновлено вчера в 12:03
Авто
BMW официально презентовал новый BMW X6
Топовый вариант BMW X6 M50i получил 4,4-литровый 530-сильный битурбомотор V8, такой кроссовер может разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с — всего на 0,1 с медленнее прежней модификации X6 M. Все двигатели работают в паре со стандартной 8-ступенчатой автоматической коробкой передач от BMW.
Обновлено в 00:14
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Renault Captur нового поколения создан на передовой платформе CMF-B.
Обновлено в 05:17
Общество
Минпросвещения вновь направило 73 учебника на экспертизу
Министерство просвещения РФ по итогам научно-методического совета по учебникам направило 73 учебника, не вошедших в обновленный федеральный перечень в декабре 2018 года, на повторную экспертизу, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 02:57
Происшествия
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Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Происшествия
Криминалисты считают, что семья пропавшего кассира из Башкирии может быть мертва
Обновлено в 02:18
Шоу-бизнес
Лариса Лужина страдает от профессиональной невостребованности
Артистка, готовая сниматься в любое время, страдает от низкой востребованности.
Обновлено в 03:43
Авто
В США скончался создатель Ford Mustang Ли Якокка
В США в 94-летнем возрасте из жизни ушел экс-глава компании Chrysler Ли Якокка, известный также как создатель легендарной модели Ford Mustang.
Обновлено в 05:19
Армия и оружие
«Уралвагонзавод» модернизировал пушку для «Арматы»
Завершены работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата». Об этом сообщает «Уралвагонзавод» на своем сайте.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Кассирша обменника сбежала с 41 миллионом рублей
В обменном пункте, который находится в столичном Елисеевском переулке, у бизнесмена похитили 41 миллион рублей.
Обновлено в 02:15
Происшествия
Заслуженный преподаватель МГУ найден мертвым
«В понедельник, 1 июля, в квартире на Ленинском проспекте обнаружено тело 80-летнего Г. Судьина с гнилостными изменениями», — сказал источник правоохранительных органах агентству городских новостей «Москва».
Обновлено в 05:17
Транспорт
Уралтрансмаш показал новый трамвай, который считает пассажиров и следит за здоровьем водителя
На заводе «Уралтрансмаш» сегодня показали новую разработку.
Обновлено в 05:16
Финансы
Минфин снизит покупки иностранной валюты в июле
Минфин в июле снизит общий объем покупок иностранной валюты в резервы по бюджетному правилу, направив на это 231 миллиард рублей, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 05:25
Политика
Дерипаска признался в контактах с ФБР
Российский бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что в сентябре 2016 года общался с сотрудниками Федерального бюро расследований (ФБР) США по поводу его вмешательства в американские выборы.
Обновлено в 05:06