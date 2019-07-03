с чего всё началось

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News. Согласно имеющейся информации, затмение могли увидеть жители Западного полушария Земли.

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Здоровье Ученые назвали простые способы улучшить питание Американские ученые разработали несколько диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание, сообщает Medicalxpress.

Транспорт ГИБДД готовит ревизию правил дорожного движения Госавтоинспекция намеревается создать рабочую группу, которая займется детальным анализом и улучшением правил дорожного движения (ПДД).

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