Авто
«АвтоВАЗ» показал обновленный Lada LargusRambler News Service 05:25
«АвтоВАЗ» представил обновленную модель Lada Largus. Универсал получил новую решетку радиатора, на которой поместили логотип Lada с трехмерной ладьёй, и фирменное начертание Lada на задней двери, рассказали в компании.
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газетавчера в 04:12
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Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 11:10, Вашингтон
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена Пономарева признали виновным
Люберецкий городской суд выносит обвинительный приговор в отношении предпринимателя Константина Пономарева, известного своим конфликтом с компанией IKEA из-за долга концерна за аренду генераторов, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.
Обновлено в 03:38
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Полицейских-провокаторов посадили на десять лет
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Обновлено в 10:26
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Вышел трейлер киноадаптации «Даши-путешественницы»
В основу ленты легла история девочки из мультфильма "Даша-путешественница".
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Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
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Супруг кассира из Башкирии проиграл украденные 20 миллионов
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Политика
Володин поспорил с мнением Путина по санкциям против Грузии
Володин заявил, что позиция Госдумы неизменна. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что не хочет санкций против Грузии.
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Транспорт
Ситуация с выдачей багажа в «Шереметьево» улучшилась
Перераспределение потока пассажиров в московском аэропорту "Шереметьево", где начались проблемы с выдачей багажа, значительно улучшило ситуацию, сообщил "Интерфаксу" официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
Обновлено в 09:54
Происшествия
Адвокат подтвердил прибытие Кокорина и Мамаева в колонию
Обновлено в 07:25
Общество
Госдума вводит запрет на передачу коллекторам долгов по ЖКХ
Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, запрещающий передавать коллекторам долги граждан за предоставление услуг ЖКХ.
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Транспорт
Участок Сокольнической линии метро закроют на неделю
В Москве на неделю закроют южный участок Сокольнической линии метро из-за строительства Большой кольцевой ветки.
Обновлено в 03:35
Авто
Hyundai заинтриговал первым фото новой модели
Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю совершенно новый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедиа - всё это сделает новинку "лидером в своём классе".
Обновлено в 02:28
Гаджеты
Раскрыты отличия альтернативы Huawei от Android
В конце прошлой недели в сети появилось сообщение, что компания Huawei начала бета-тестирование собственной операционной системы HongMeng.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Крыму на пляж вынесло утопленника с гирей на теле
Обновлено в 06:16
Футбол
ЦСКА разгромил «Рубин» в контрольном матче
Обновлено в 11:01
Происшествия
Музыкальный театр загорелся в Ростове
В Ростове горит Музыкальный театре, сообщает сайт 161.ru со ссылкой на источники. Очевидцы рассказывают, что горит крыша театра.
Обновлено в 10:54
Политика
Владимир Путин приедет в Екатеринбург в районе обеда
Президент России Владимир Путин прибудет в Екатеринбург в районе обеда.
Обновлено в 04:10
Игры
Опубликован трейлер операции «Апокалипсис Z» для Black Ops 4
Обновлено в 02:02
Политика
Президент Грузии обратилась к российским властям
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
Обновлено в 07:43
Экономика
Экс-спонсор «Своей игры» отверг обвинения в выводе средств в офшор
Претензии налоговой службы вызвал рекламный контракт Erich Krause на 298,3 млн руб. с кипрской Ееама East European advertisement and marketing agency за рекламу в телепередаче "Своя игра" в 2013 – 2014 годах.
Обновлено в 10:01
Политика
Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Бургеры из одиннадцати сетевых ресторанов проверили на содержание антибиотиков специалисты Роскачества.
Обновлено в 01:57
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Гаджеты
В 2020 году Apple выпустит четыре новых iPhone
Обновлено в 04:21
Интернет
Студент МФТИ создал сервис по подбору фильмов на основе эмодзи
Студент Московского физико-технического института Даниил Дхаван создал приложение по подбору фильмов на основе эмодзи.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше
В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Транспорт
ЦОДД опубликовал список всех московских камер видеофиксации
Обновлено в 10:55
Происшествия
Российская гандболистка погибла в Польше
Гандболистка молодежной сборной России Екатерина Королева утонула в польском селе Старе-Яблонки.
Обновлено вчера в 08:45
Футбол
В РПЛ не видят возможности расширить чемпионат до 2022 года
Российская премьер-лига (РПЛ) пока не будет расширена до 18 команд. Об этом журналистам рассказал глава организации Сергей Прядкин.
Обновлено в 07:20