Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada LargusREGNUM вчера в 04:57

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета». На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газетавчера в 04:12

Подробнее о событии

Lada Largus обновился и подорожал

Журнал Авто.ру06:20

Появились первые снимки рестайлинговой Lada Largus

SpeedMeвчера в 04:03

Обновленный Lada Largus: когда можно купить и какова цена

Российская газета05:33

АвтоВАЗ официально презентовал обновленный Lada Largus

Тарантас Ньюс05:20

АвтоВАЗ показал обновленный Lada Largus

Автоновости дня04:51

АвтоВАЗ обновил LADA Largus до официального рестайлинга

CarsWeek.ruвчера в 05:15

Универсал Lada Largus обновился

Motor05:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 09:38, Вашингтон
Политика

Госдума приняла заявление об экономических санкциях против Грузии

Государственная дума РФ порекомендовала правительству страны рассмотреть возможность применения экономических санкций в отношении Грузии, а соответствующие предложения позже представить главе государства.
Обновлено в 06:41
Происшествия

Россиянка избила приемного ребенка табуреткой и сломала ему ногу

В сентябре 2018 года опекун сломала ему ногу, когда тот делал уроки.
Обновлено в 08:58
Политика

Путин прокомментировал оскорбления грузинского журналиста

Президент России Владимир Путин не видит необходимости в возбуждении уголовного дела в отношении грузинского журналиста Георгия Габуния, который оскорбил его в эфире телеканала «Рустави 2».
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Петербурге поезда метро на красной ветке встали из-за неисправности

Обновлено в 08:54
Происшествия

В офисе «Красного и белого» проходят обыски

В челябинском офисе компании «Красное и белое» проходят обыски.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие

Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча»

В свою очередь бойцы самопровозглашенной ДНР заявили, что атаковали позиции ВСУ в ответ на непрекращающиеся обстрелы мирных жителей Донбасса.
Обновлено в 09:04
Политика

Лавров прокомментировал идею Зеленского о переговорах в Минске

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам переговоров СМИД ОБСЕ прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского провести в Минске саммит на высшем уровне с участием в том числе Украины, России и США.
Обновлено в 07:12
Авто

Skoda начала производство нового кроссовера Skoda Kamiq

На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено в 03:26
Экономика

ОГК-2 купит 0,35% акций «Мосэнерго»

Уставный капитал "Мосэнерго" разделен на 39 749 359 700 акций. Таким образом, ОГК-2 приобретет в компании долю в 0,35%.
Обновлено в 03:18
Экономика

Baring Vostok оспорил решение о смене предправления «Восточного»

Подконтрольная инвестиционному фонду Baring Vostok кипрская компания Evison попросила признать недействительными решения нового совета директоров банка «Восточный».
Обновлено в 08:52
Происшествия

Следственный комитет начал проверку из-за отравления детей в Приморье

Причиной проверки стало то, что в больницу попали 67 детей из детского лагеря «Юный рыбак» в Лазаревском районе.
Обновлено в 07:27
Шоу-бизнес

В Сети обсудили изменившуюся фигуру Кристины Агилеры

На недавней Неделе высокой моды в Париже певица хоть и прятала фигуру под безразмерными платьями, но скрыть лишние кило от публики так и не смогла.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Муж сотрудницы банка из Башкирии проиграл украденные 20 млн рублей

Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Олимпийский чемпион по плаванию спас тонущего человека

Многократный чемпион мира, призер Олимпиады 2004 года Филиппо Маньини спас тонущего человека у берегов Сардинии, сообщает BBC.
Обновлено в 06:53
ЖКХ

«Водоканал» ликвидирует последствия ливня на севере Петербурга

Ливень обрушился на север Петербурга сегодня днем, 9 июля. В пиковом значении осадки достигли около 15,12 мм.
Обновлено в 09:15
Авто

За антирадары водителям в РФ светит тюрьма

Эксперты рассказали о новых опасностях, исходящих от популярных в России устройств – автомобильных антирадаров нового типа.
Обновлено в 03:45
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
Обновлено в 05:57
Футбол

Георгий Джикия назначен капитаном «Спартака»

Обновлено в 05:57
Политика

На Украине назначили проверку NewsOne из-за телемоста с Россией

Украинский Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения того провести телемост с российской студией.
Обновлено в 05:20
Энергетика

«Роснефть» ограничила добычу нефти из-за «Транснефти»

«Вынужденное снижение добычи связано с сокращением «Транснефтью» приема нефти в систему магистральных нефтепроводов, которые в настоящее время забиты большими объемами суррогатной нефти, препятствующей стабильным поставкам сырья потребителям», — заявил РБК представитель «Роснефти».
Обновлено в 07:14
Происшествия

Фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ стало в два раза больше

В деле сотрудников ФСБ России, подозреваемых в хищении более 100 миллионов рублей, появились восемь новых фигурантов.
Обновлено в 08:56
Футбол

Прядкин заявил, что РПЛ постарается запустить VAR с первого тура

Вчера прошло заседание рабочей группы в рамках РФC, на которой я присутствовал, постараемся запустить систему с первого тура.
Обновлено в 06:17
Здоровье

Онколог опроверг пользу грибов при лечении рака

Обновлено в 02:26
Кино

«Очень странные дела» побили рекорд просмотров на Netflix

Третий сезон «Очень странных дел» побил рекорд просмотров за четыре дня с даты релиза.
Обновлено в 05:14
Кино

Райан Рейнольдс снимется в самом дорогом фильме Netflix

Изначально ленту должна была снимать студия Universal, но в итоге за проект взялся Netflix.
Обновлено в 08:11
Футбол

Дзюба может продолжить карьеру в «Марселе»

Французский "Марсель" собирается арендовать у "Зенита" нападающего Артема Дзюба.
Обновлено в 08:58
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Общество

Госдума запрещает передавать коллекторам долги по ЖКХ

Вводится прямой запрет на передачу коллекторам накопившихся долгов граждан по ЖКХ.
Обновлено в 09:29
Шоу-бизнес

Кудрявцева рассказала о своем секретном профиле в Instagram

Лера Кудрявцева призналась подписчикам в наличии "секретного" аккаунта в Instagram.
Обновлено в 04:34
Транспорт

Метро в Мюнхене не работает из-за забастовки сотрудников

Забастовка организована профсоюзом работников сферы услуг В германском городе Мюнхен из-за забастовки, организованной профсоюзом работников сферы услуг Verdi, не работает метрополитен, передает ТАСС.
Обновлено в 08:32
Как работают Яндекс.Новости?
Главное