В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

с чего всё началось

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета». На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».

Политика Госдума призвала правительство ввести санкции против Грузии Госдума рекомендовала российскому правительству рассмотреть целесообразность специальных экономических мер против Грузии и представить предложения президенту Владимиру Путину.

Политика Студентка упала в обморок на встрече с Путиным Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.

Политика Путин прокомментировал оскорбления со стороны телеведущего «Рустави 2» Президент России Владимир Путин прокомментировал оскорбления в свой адрес со стороны телеведущего «Рустави 2».

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.

Общество Роспотребнадзор назвал опасные для здоровья сферы деятельности Ранее в Роструде назвали строительство самой травмоопасной сферой деятельности.

Здоровье Диетолог назвала самые полезные летние ягоды В тройку наиболее полезных ягод вошли черника, вишня и арбуз.

Авто MINI выпустил первый серийный электрокар MINI представил серийный электрический хэтчбек Cooper SE.

Общество МЧС предупредило о дожде с грозой и порывистым ветром в Москве «По прогнозам синоптиков (Росгидромет), в ближайший час с сохранением до 21 часа 9 июля по Москве ожидается гроза с дождём, усиление ветра при грозе с порывами до 15 м/с», — приводит РИА Новости сообщение спасателей.

Происшествия Суд приговорил к восьми годам получившего от IKEA ₽25 млрд бизнесмена Люберецкий городской суд приговорил к восьми годам колонии владельца компании «Системы автономного электроснабжения» (САЭ) Константина Пономарева по делу о заведомо ложном доносе.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.

Происшествия В Ростове загорелся музыкальный театр Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.

Происшествия Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.

Транспорт ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.

Происшествия В Польше найдена мертвой 20-летняя гандболистка сборной России По информации Федерации гандбола России (ФГР), 20-летняя спортсменка утонула в водоеме рядом с игровыми кортами в Старе-Яблонки, где проходил чемпионат Европы.

Гаджеты Смартфон Samsung Galaxy A100 получит безрамочный экран нового поколения Сетевые источники сообщают о том, что южнокорейская компания Samsung проектирует смартфон, особенностью которого станет полностью безрамочный экран нового поколения.

Происшествия Автомобиль Кокорина эвакуировали за неправильную стоянку Автомобиль, принадлежащий бывшему нападающему сборной России Александру Кокорину, эвакуировали в Москве за неправильную стоянку.

Технологии Хакеры заразили сайт Московской кольцевой железной дороги Эксперты «Лаборатории Касперского» выявили кибератаку на сайт Московской кольцевой железной дороги банковским вирусом-трояном с целью хищения денежных средств, передает ТАСС.

Здоровье Санавиация Татарстана закупит «Ансат» на средства нацпроекта Служба санитарной авиации Татарстана получит произведенный в Казани вертолет "Ансат".

Политика Суд в США признал, что Мюллер и Барр не знают американских законов Судья по делу США против "Конкорда" обнародовала решение, в котором признала нарушением американским Минюстом законов страны.

Армия и оружие Небензя заявил, что терроризм в Сирии могли победить быстрее "Подавить террористический интернационал в Сирии и Ираке удалось бы гораздо быстрее, если бы в адрес террористов не шли масштабные и устойчивые поставки боеприпасов", — сообщил Василий Небензя.

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Армия и оружие Появилось видео уничтожения позиций ВСУ в Донбассе из «Горыныча» В Сети опубликовали видео атаки позиций Вооруженных сил Украины вблизи города Марьинка Донецкой области.

Здоровье В Солотче ввели карантин по бешенству Угрожаемой зоной заболевания объявили всю улицу — во время карантина оттуда нельзя вывозить кошек и собак, торговать домашними животными и устраивать их выставки.

Происшествия Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников «У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.