Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada LargusREGNUM вчера в 04:57

В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета». На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
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Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газетавчера в 04:12

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Lada Largus обновился и подорожал

Журнал Авто.ру06:20

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Обновленный Lada Largus: когда можно купить и какова цена

Российская газета05:33

Появились первые снимки рестайлинговой Lada Largus

SpeedMeвчера в 04:03
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 08:08, Вашингтон
Армия и оружие

В ЛНР заявили о присутствии украинских силовиков у Станицы Луганской

Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко обвинил украинских силовиков в присутствии на участке разведения сил и средств в районе населенного пункта Станица Луганская в Донбассе.
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Пищевые добавки почти не дают защиты от болезней сердца

Ученые из Университета Западной Вирджинии провели метаанализ 277 исследований с общим количеством участников в 1 млн человек.
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Как рассказал Степан Джигарханян, за последнее время актер постарел.
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12-летний красноярец Арсений Федоров получил в подарок от президента РФ Владимира Путина щенка золотистого ретривера.
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Политика

Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе

Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
Обновлено в 07:30
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Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса

Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
Обновлено в 04:29
Происшествия

В лагере в Приморье двадцать детей заболели острой кишечной инфекцией

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Происшествия

Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ

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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына

Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
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Наука

Названы сроки первого полета возвращаемой ступени ракеты «Крыло-СВ»

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Гаджеты

Новые модули G.SKILL Trident Z Neo DDR4 подходят для платформы AMD Ryzen 3000

Компания G.SKILL International Enterprise анонсировала новые модули оперативной памяти серии Trident Z Neo, соответствующие стандарту DDR4.
Обновлено в 07:12
Общество

В Магадане начали штрафовать за кормление голубей

Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей.
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20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
Общество

Глушаков подал заявление на бывшую жену

Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Экономика

Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России

Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
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Лукашенко рассказал о ходе процесса интеграции Белоруссии и России

Обновлено в 05:27
Общество

В Вашингтоне затопило Белый дом и метро

Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка

"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
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Кино

Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»

Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
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В офисе «Красного и белого» проводятся обыски

Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Наука

Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг

Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
Обновлено в 07:44
ЖКХ

Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп

Обновлено в 06:36
Происшествия

Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад

Суд выслушал все стороны и признал требования господина Снегирева законными. С Минфина предстоит взыскать 2 млн 152 тыс. 284 руб.
Обновлено вчера в 21:41
Политика

В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»

Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 06:51
Авто

В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway

Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Происшествия

В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
Обновлено в 07:05
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