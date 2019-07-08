Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada LargusREGNUM вчера в 04:57
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета». На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газетавчера в 04:12
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Армия и оружие
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Лавров оценил ситуацию с иранской ядерной программой
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал ситуацию с выполнением Ираном обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
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Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к властям России, сообщает "Sputnik.Грузия".
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Сын Джигарханяна отметил, что его отец заметно постарел
Как рассказал Степан Джигарханян, за последнее время актер постарел.
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Форвард «Колорадо» Андригетто перейдет в «Авангард»
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Кадыров назвал оскорбившего Путина грузинского журналиста мразью
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Путин раскрыл детали инцидента в Керченском проливе
Украинский экс-президент Петр Порошенко нарочно устроил провокацию в Керченском проливе, заявил президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину", передает НСН.
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Землетрясение в Калифорнии создало разлом, который виден из космоса
Землетрясение магнитудой 7,1, которое произошло в американском штате Калифорния в прошлую пятницу, создало на поверхности Земли разлом, который виден из космоса, сообщает портал SFGATE.
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Судьбу похищенных кассиршей более 20 млн рублей выяснили СМИ
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Звезда «Дома-2» Катя Колисниченко родила сына
Звезда "Дома-2" Катя Колисниченко родила сына Напомним, что имя отца своего ребенка Катя Колисниченко скрывает.
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Новые модули G.SKILL Trident Z Neo DDR4 подходят для платформы AMD Ryzen 3000
Компания G.SKILL International Enterprise анонсировала новые модули оперативной памяти серии Trident Z Neo, соответствующие стандарту DDR4.
Обновлено в 07:12
Общество
В Магадане начали штрафовать за кормление голубей
Сотрудники администрации Магадана устанавливают по городу таблички, запрещающие кормить голубей.
Обновлено в 04:10
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше.
Обновлено вчера в 07:58
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Глушаков подал заявление на бывшую жену
Экс-капитан московского "Спартака", а ныне полузащитник грозненского "Ахмата" Денис Глушаков написал заявление на бывшую жену Дарью Глушакову, сообщает Super.
Обновлено в 05:50
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
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В Вашингтоне затопило Белый дом и метро
Спасатели не могут добраться в сильно затопленные районы. Тысячи горожан остались без электричества. Затопило несколько станций метро.
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В Москве во время операции в частной клинике умерла пациентка
"По данным следствия, 8 июля в одной из частных клиник в центре Москвы во время планового оперативного вмешательства скончалась женщина 1981 года рождения", - сказала Иванова.
Обновлено в 06:48
Кино
Райан Рейнольдс сыграет в боевике «Красное уведомление»
Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула, сыграет в комедийном боевике «Красное уведомление».
Обновлено в 03:00
Происшествия
В офисе «Красного и белого» проводятся обыски
Правоохранительные органы и сотрудники Федеральной налоговой службы России (ФНС) проводят обыски в головном офисе сети «Красное и белое» в Челябинске, сообщил «Ведомостям» представитель ритейлера.
Обновлено в 07:06
Наука
Археологи обнаружили в Израиле упоминающийся в библии город Секелаг
Во время раскопок на территории Израиля археологи обнаружили город, упоминавшийся на страницах библии.
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ЖКХ
Дополнительные бригады петербургского водоканала устраняют потоп
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Житель Курска отсудил у Минфина 2 млн рублей за пропавший клад
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Обновлено вчера в 21:41
Политика
В Госдуме предложили выкупить и переименовать канал «Рустави 2»
Депутат «Справедливой России» Олег Нилов в ходе заседания Госдумы выступил с предложением выкупить и переименовать грузинский телеканал «Рустави 2», журналист которого в эфире оскорбил президента России Владимира Путина.
Обновлено в 06:51
Авто
В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway
Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.
Обновлено в 06:59
Происшествия
В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении
Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.
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