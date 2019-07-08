Авто

Появились первые фотографии обновлённой Lada LargusSpeedMe 04:03

«Российская газета» опубликовала первые снимки Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в топовой комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир». Ожидается, что обновленное семейство Lada Largus получит свежую решётку радиатора с солидной символом «ладьи».
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Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газета04:12

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Обновлённый Lada Largus: появились первые фотографии

Журнал Авто.ру10:01

Обновленный Лада Ларгус: первые фото

За рулем08:15

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Автоновости дня04:30

АвтоВАЗ обновил LADA Largus до официального рестайлинга

CarsWeek.ru05:15

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Тарантас Ньюс04:13

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Российская газета04:12

Появились первые фотографии обновлённой Lada Largus

SpeedMe04:03
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 16:51, Вашингтон
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