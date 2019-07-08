Авто

Появились первые фотографии обновленной Lada LargusSpeedMe 04:03

«Российская газета» опубликовала первые снимки Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в топовой комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир». Ожидается, что обновленное семейство Lada Largus получит свежую решётку радиатора с солидной символом «ладьи».
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Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газета04:12

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Обновлённый Lada Largus: появились первые фотографии

Журнал Авто.ру10:01

В Сети появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Тарантас Ньюс04:13

АвтоВАЗ обновил LADA Largus до официального рестайлинга

CarsWeek.ru05:15

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Автоновости дня04:30

Обновленный Лада Ларгус: первые фото

За рулем08:15

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Российская газета04:12

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

SpeedMe04:03
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 10:49, Вашингтон
Гаджеты

Xiaomi начинает российские продажи смартфона Redmi 7A. Цены

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Политика

Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.
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Происшествия

Гандболистка сборной России погибла в Польше

Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
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Политика

Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».
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Происшествия

Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково

«Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.
Обновлено в 07:30
Экономика

Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам

Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.
Обновлено в 04:36
Экономика

Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации

91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.
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Происшествия

Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы

«Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.
Обновлено в 09:38
Политика

В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией

Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.
Обновлено в 04:12
Политика

Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.
Обновлено в 08:40
Происшествия

Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы

Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 10:05
Спорт

13-летняя российская фигуристка будет выступать за Украину

13-летней Шаботовой позволили выступать за Украину единогласным решением.
Обновлено в 10:23
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Музыка

Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия»

Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».
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Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»

Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Экономика

Месячная инфляция в России впервые с 1991 года стала нулевой

Инфляция в России за июнь 2019 года впервые с 1991 года составила 0%, говорится в данных, опубликованных Росстатом.
Обновлено в 09:39
Происшествия

Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 03:21
Шоу-бизнес

«Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода

Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.
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Политика

Стали известны детали телемоста между Россией и Украиной

Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине.
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Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star

L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.
Обновлено в 04:58
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Путин назначил Евкурова замминистра обороны

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Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления

Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.
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В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами

Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.
Обновлено в 09:15
Политика

Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана

Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.
Обновлено в 04:59
Политика

В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2»

Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.
Обновлено в 10:21
Происшествия

Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве

Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.
Обновлено в 05:12
Политика

Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров

На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.
Обновлено в 07:43
Гаджеты

Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели

Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.
Обновлено вчера в 10:49
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Общество

Зарплаты грузчиков в Шереметьево подняли в пять раз

Московский аэропорт Шереметьево повысил зарплату сотрудникам практически в пять раз. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на источники.
Обновлено в 04:16
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