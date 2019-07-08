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Появились первые фотографии обновленной Lada LargusSpeedMe 04:03
«Российская газета» опубликовала первые снимки Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в топовой комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир». Ожидается, что обновленное семейство Lada Largus получит свежую решётку радиатора с солидной символом «ладьи».
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газета04:12
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