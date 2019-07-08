В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

с чего всё началось

«Российская газета» опубликовала первые снимки Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в топовой комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир». Ожидается, что обновленное семейство Lada Largus получит свежую решётку радиатора с солидной символом «ладьи».

Политика Грузинский телеведущий обматерил Владимира Путина в прямом эфире Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния на съемках передачи «Постскриптум» обматерил президента России Владимира Путина.

Происшествия Гандболистка сборной России погибла в Польше Игрок сборной России по пляжному гандболу Екатерина Королева погибла в Польше в возрасте 20 лет, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

Политика Украинский телеканал отменил телемост с Россией из-за угроз Украинский телеканал NewsOne сообщил, что решил прекратить подготовку телемоста с «Россией-1» из-за прямых «угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких».

Происшествия Рейс «Москва — Берлин» совершил экстренную посадку во Внуково «Самолет Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — заявили в пресс-службе аэропорта.

Экономика Вице-премьер Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам Вице-премьер Юрий Борисов раскритиковал банки за высокие ставки по кредитам: по его словам, это приводит к тому, что оборонные предприятия тратят свои прибыли на уплату процентов по кредитам, а погасить тело кредита в принципе не представляется возможным.

Экономика Российский бизнес признали не готовым к цифровой трансформации 91% российских компаний используют устаревающую бизнес-модель, и только у 4% есть стратегия цифровой трансформации.

Происшествия Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы «Неизвестные открыли стрельбу из неустановленного оружия по машине, которая двигалась по Марксисткой улице, после чего остановили её и, пригрозив её водителю расправой, похитили из салона автомобиля сумку», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы столичного главка МВД.

Политика В Госдуме призвали заморозить отношения между Россией и Грузией Депутат Госдумы Евгений Примаков («Единая Россия») считает оздороваливающей заморозку отношений между Россией и Грузией и рекомендует в режиме автоответчика реагировать на провокации.

Политика Украинского вице-премьера не пустили на саммит Украина — ЕС Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что ее не пустили на саммит Украина — ЕС, который проходит в Киеве.

Происшествия Пострадавших при пожаре на глубоководном аппарате выписали из больницы Из военно-морского клинического госпиталя 1469 выписаны моряки-подводники, которые пострадали при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.

Музыка Музыканты сняли видео в поддержку фигурантов «Нового величия» Несколько известных российских музыкантов записали видео в поддержку фигурантов дела «Нового величия».

Политика Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой» Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.

Экономика Месячная инфляция в России впервые с 1991 года стала нулевой Инфляция в России за июнь 2019 года впервые с 1991 года составила 0%, говорится в данных, опубликованных Росстатом.

Происшествия Число погибших при наводнении в Иркутской области увеличилось до 23 Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области возросло до 23. Об этом ТАСС сообщил представитель экстренных служб региона.

Шоу-бизнес «Меня муж послал»: Лолита назвала причину развода Лолита Милявская, объявившая о разводе с молодым мужем Дмитрием Ивановым, уже неделю живет одна.

Политика Стали известны детали телемоста между Россией и Украиной Телемост между российским и украинским телеканалами «Россия 1» и NewsOne задумывался как журналистский проект без политики, без присутствия в студии тех, кто мог бы усомниться в принадлежности Крыма и Донбасса Украине.

Общество Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star L'One подал в суд не только на лейбл Black Star, но также на Тимати и гендиректора Black Star Павла Курьянова, известного как Пашу.

Музыка Швейцарская пилотажная группа перепутала место своего выступления Швейцарская пилотажная группа Patrouille Suisse выступила не перед теми зрителями, перепутав место выступления.

Общество В РПЦ заявили об интеллектуальном превосходстве мужчин над женщинами Глава Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий (Смирнов) заявил, что большинство мужчин превосходят женщин умом.

Политика Иран увеличил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана Иран превысил предусмотренный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%.

Политика В Госдуме призвали экстрадировать в Россию ведущего «Рустави 2» Члены Совета Госдумы считают, что оскорбившего российского президента Владимира Путина ведущего «Рустави 2» Георгия Габунию нужно экстрадировать в Россию и судить.

Происшествия Главу отдела полиции уволили после серии отравлений в Москве Начальник отдела МВД по Басманному району Москвы Сергей Васильев уволен после служебной проверки, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Политика Медведев пошутил про отсутствующих на совещании вице-премьеров На мероприятии присутствовали семь вице-премьеров из десяти: первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов и заместители председателя правительства Максим Акимов, Татьяна Голикова, Ольга Голодец, Алексей Гордеев, Виталий Мутко и Юрий Трутнев.

Гаджеты Процессоры AMD Ryzen 2000 и видеокарты Radeon RX 5700 подешевели Цены на видеокарты Radeon RX 5700 снизил сам производитель накануне старта их продаж, который запланирован на 7 июля.

Шоу-бизнес Вдова Кобзона помолодела на 30 лет Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.