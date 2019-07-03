Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada LargusREGNUM 04:57
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета». На снимках, которые опубликовало издание, изображена Cross-версия авто в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газета04:12
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Зеленский предложил Путину встретиться
Президент Украины Владимир Зеленский предложил своему российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в Минске.
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Оскорбившего Путина ведущего «Рустави 2» отстранили от работы
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Мастер-классы и спектакли от учеников народного артиста СССР Олега Табакова пройдут в Москве на фестивале, посвященном памяти актера.
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Происшествия
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Обновлено в 11:26
Автоспорт
Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Великобритании
Российский пилот команды Формулы-1 «Торо Россо» Даниил Квят рассказал, почему ему нравится трасса в Сильверстоуне.
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В Гидрометцентре рассказали, когда в Россию вернется лето
По данным Гидрометцентра, на этой неделе на северо-западе России вновь ожидается дождливая погода.
Обновлено в 02:03
Кино
Сын Цоя прокомментировал начало съёмок фильма об отце
Александр Цой прокомментировал начало съёмок фильма Алексея Учителя о его отце, сообщает RT.
Обновлено в 11:15
Происшествия
Осужденный участник «Нового величия» отказался от своих показаний
Приговоренный к 2,5 годам колонии по делу молодежной экстремистской организации «Новое величие» Павел Ребровский отказался в суде от своих показаний.
Обновлено в 11:18
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
«Суд постановил: продлить срок содержания под домашним арестом в отношении обвиняемого Калви до 13 октября 2019 года», — приводит Интерфакс слова судьи.
Обновлено в 11:24
Шоу-бизнес
Перминова восхитилась фигурой Полины Гагариной в бикини
Одной из первых восхитилась снимками модель Елена Перминова.
Обновлено 06 июля в 13:38
Здоровье
В ОНФ призвали давать отсрочку в получении прав для любителей выпить
"Для людей, которые безответственно относятся к употреблению алкоголя, надо устанавливать отсрочку в получении водительских прав", - говорится в сообщении пресс-службы со ссылкой на эксперта ОНФ, президента Московского научно-практического центра наркологии Евгения Брюна.
Обновлено в 04:27
Политика
Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский назвал условие снятия экономической блокады Донбасса.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Кино
Трейлер фильма «Малефисента: Владычица тьмы» появился в Сети
Официальный трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы" опубликовали в Сети.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Сын «колбасного короля» погиб, врезавшись в такси на мотоцикле
Сын известного бизнесмена Владимира Маругова Александр, столкнувшийся накануне с машиной такси в Москве, скончался от полученных травм, передает ТАСС.
Обновлено в 07:51
Авто
Объявлены российские цены на новый пикап JAC T6
В топовом оснащении Full Extra с кожаным салоном и мультимедийным комплексом с сенсорным экранном, расширенными системами безопасности, полезными ассистентами водителя и ДХО, бензиновый JAC T6 обойдётся российскому покупателю в 1 млн 399 тысяч рублей, дизельный будет стоить от 1 млн 499 тысяч рублей.
Обновлено в 03:45
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Принц Гарри и Меган Маркл показали фотографии с крестин сына
Напомним, сын принца Гарри и Меган Маркл появился на свет утром 6 мая в поместье Фрогмор, куда супруги переехали в преддверии рождения ребенка.
Обновлено 06 июля в 13:11
Общество
В России названы регионы с самыми высокими доходами населения
По оценкам исследователей, регионы из первой десятки рейтинга в 2,5 раза опережают последнюю десятку по доходам с учетом уровня цен в регионах Ранее были названы города России с самым высоким ростом зарплат.
Обновлено вчера в 22:18
Политика
Украинского вице-премьера не пустили на саммит с ЕС в Киеве
Украинский вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе в эфире канала «Прямой» рассказала, что её не пропустили на саммит Украина — ЕС.
Обновлено в 10:14
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Берни Экклстоун: «Хочу, чтобы Путин правил Европой»
Бывший генеральный промоутер "Формулы-1", почетный президент организации Берни Экклстоун хочет, чтобы президент РФ Владимир Путин правил Европой.
Обновлено в 10:34
Армия и оружие
Неизвестные в Одессе «заминировали» здание, требуя прекратить учения НАТО
Неизвестные прислали на электронную почту телерадиокомпании "Первый городской" сообщение о минировании здания, где располагается ее офис, потребовали от властей страны прекратить военно-морские учения Sea Breeze 2019 и вывести корабли НАТО из акватории Одесского порта.
Обновлено в 10:08
Культура
Житель Казахстана одной рукой прибил к доске 10 сковородок и установил новый рекорд
Житель Казахстана Сергей Цырульников установил рекорд Гиннесса - за 1 минуту 48 секунд он рукой, не используя молоток, прибил 10 сковородок к доске толщиной 3 см. Об этом сообщает в понедельник телеканал Хабар-24.
Обновлено в 12:13
Музыка
Музыканты записали песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия»
Телеведущая Татьяна Лазарева опубликовала на своей странице в Facebook песню в поддержку фигурантов дела «Нового величия», которым вменяют организацию экстремистского сообщества.
Обновлено в 10:54
Происшествия
Двух россиянок экстренно эвакуировали из Турции
Обновлено в 10:27