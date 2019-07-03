Авто

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus32CARS.ru 04:04

Первая партия фото обновленной модели и некоторая информация о новинке появилась в Сети. Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
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с чего всё началось

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газета04:12

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Обновлённый Lada Largus: появились первые фотографии

Журнал Авто.ру10:01

Обновленный Лада Ларгус: первые фото

За рулем08:15

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

SpeedMe04:03

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

Автоновости дня04:30

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Тарантас Ньюс04:13

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Российская газета04:12

АвтоВАЗ обновил LADA Largus до официального рестайлинга

CarsWeek.ru05:15
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 13:50, Вашингтон
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