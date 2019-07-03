В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

с чего всё началось

Первая партия фото обновленной модели и некоторая информация о новинке появилась в Сети. Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.

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