Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus32CARS.ru 04:04
Первая партия фото обновленной модели и некоторая информация о новинке появилась в Сети. Напомним, что появление рестайлинговой Lada Largus состоится не ранее 2020 года, однако российская компания «АвтоВАЗ» представила обновление универсала.
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газета04:12
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