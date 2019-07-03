Общество

Появились первые фотографии полного солнечного затменияLenta.ru 00:32

Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency. Максимальная фаза затмения наступила 2 июля, во вторник, в 22:23 по московскому времени, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды.
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Туристы со всего мира посетили Латинскую Америку, чтобы увидеть солнечное затмение

РЕН ТВ04:02

Опубликованы первые кадры полного солнечного затмения

Российская газетавчера в 23:10

Опубликованы первые фото и видео полного солнечного затмения

Национальная служба новостей01:40

Рейс во тьме: пассажиры самолета сняли на видео солнечное затмение

ТВ Центр02:40

Полное солнечное затмение от 2 июля можно увидеть в записи

Профиль03:31

В сети появились фото полного солнечного затмения

RT на русскомвчера в 21:52

Солнечное затмение прошло: зрители в восторге

Вести.Ruвчера в 17:41
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Происшествия

Очевидцы рассказали об аварийном всплытии подлодки в Баренцевом море

Обновлено в 06:57
Происшествия

В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников

В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие

В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке

Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур

Лидеры государств-членов ЕС смогли согласовать кандидатов на ключевые посты лишь с третьей попытки.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия

Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд

Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников

Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Футбол

Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне

В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Политика

Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов

На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика

Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского

В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок

В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Здоровье

Названы простые способы перейти на здоровое питание

Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Общество

Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых

Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье

Главной причиной рака у красноярцев объявили курение

Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Здоровье

Массовая гибель пчел зафиксирована в Удмуртии

В четырех районах Удмуртии специалисты регистрируют массовую гибель пчел. Хозяйства обследует ветеринарная служба.
Обновлено в 06:07
Происшествия

В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь

В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика

Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн

Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие

Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море

Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Политика

В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
Обновлено в 06:03
Происшествия

В Чечне начнется суд над мертвыми

Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто

«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей

Обновлено вчера в 17:30
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука

Ученые выяснили точную работу системы вознаграждения мозга

Работа, проведенная учеными Пенсильванского университета, показала, что, когда мыши начинают есть, у них выключается деятельность нейронов голода.
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Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

В Рязани бывший учитель торговал наркотиками — полиция

Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии установили организаторов интернет-магазина, где можно было приобрести «закладку».
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Теннис

Мария Шарапова намерена выступить на US Open

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Общество

Назван регион с самым высоким темпом роста зарплат по России

Самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле.
Обновлено в 00:40
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