Общество
Появились первые фотографии полного солнечного затменияLenta.ru 00:32
Опубликованы первые фотографии полного солнечного затмения. Соответствующие кадры предоставил фотобанк Reuters и AFP News Agency. Максимальная фаза затмения наступила 2 июля, во вторник, в 22:23 по московскому времени, а его продолжительность составила 4 минуты 33 секунды.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 07:06, Вашингтон
Происшествия
В воинской части Петергофа начались проверки после гибели подводников
В войсковой части 45707 начались проверки после гибели 14 моряков на подлодке «Лошарик» 2 июля.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
В Минобороны опровергли сообщения о «взрыве газа» на подводной лодке
Как сообщили в Министерстве обороны России, появившиеся ранее публикации в СМИ о том, что норвежское агентство по ядерной опасности якобы было уведомлено о "взрыве газа на подводном аппарате", не являются достоверными.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Лидеры ЕС согласовали список кандидатов в руководство евроструктур
Лидеры государств-членов ЕС смогли согласовать кандидатов на ключевые посты лишь с третьей попытки.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
Дело экс-главы ТФБ Роберта Мусина передано в суд
Дело экс-главы Татфондбанка Роберта Мусина передано в Вахитовский райсуд. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 05:38
Происшествия
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников
Мурманский храм опубликовал имена 14 погибших подводников Мурманский "Храм-на-Водах" опубликовал имена 14 погибших на подводном аппарате офицеров.
Обновлено в 04:55
Футбол
Футболисты «Спартака» сыграют в форме из переработанного пластика в новом сезоне
В первом туре сезона-2019/20 "Спартак" примет "Сочи", матч пройдет 13 июля.
Обновлено в 06:49
Политика
Кремль подтвердил обсуждение Путиным MH17 с премьером Нидерландов
На саммите G20 в Осаке президент России Владимир Путин действительно обсуждал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте гибель малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году.
Обновлено в 05:38
Здоровье
В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения
Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика
Журавлёв: Амплуа комика не отпускает Зеленского
В Госдуме советуют президенту Украины Владимиру Зеленскому забыть свое прошлое комика и стать серьезным главой государства.
Обновлено в 04:48
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Здоровье
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Американские диетологи разработали ряд простых рекомендаций, которые позволят прийти к здоровому питанию без жестких ограничений, пишет Medicalxpress.
Обновлено в 05:31
Общество
Российские компании уходят от налогов с помощью самозанятых
Отдельные российские компании нашли возможность экономить на страховых взносах и стандартных ставках подоходного налога.
Обновлено вчера в 20:06
Здоровье
Главной причиной рака у красноярцев объявили курение
Выбросы вызывают не онкологию, а аллергию. У нас лежат люди с раком легкого из «чистых» районов края - Бирилюсского, Тюхтетского, Манского.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Массовая гибель пчел зафиксирована в Удмуртии
В четырех районах Удмуртии специалисты регистрируют массовую гибель пчел. Хозяйства обследует ветеринарная служба.
Обновлено в 06:07
Происшествия
В Зауралье горел Чимеевский мужской монастырь
В Курганской области произошёл пожар в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре.
Обновлено в 06:34
Происшествия
В Тюмени произошла стрельба в ТЦ
В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба.
Обновлено в 06:41
Политика
Совет Европы потребовал от РФ еще €55 млн
Точная сумма долга РФ перед ПАСЕ в документах еще не прописана, по данным СМИ, она может составить €88 млн.
Обновлено вчера в 17:56
Армия и оружие
Российские военные следят за кораблями НАТО в Черном море
Российские военные следят за английским эсминцем "Дункан" и фрегатом ВМС Канады "Торонто", которые накануне зашли в акваторию Черного моря, сообщил национальный центр управления обороной.
Обновлено в 04:26
Политика
В Госдуме оценили объём торговли между Россией и странами Африки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин оценил объём торговли между Россией и странами Африки.
Обновлено в 06:03
Происшествия
В Чечне начнется суд над мертвыми
Через некоторое время тела пропавших нашли расстрелянными и сожженными в Чечне — их личности подтвердила генетическая экспертиза.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман
Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Экономика
Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре
Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Авто
«АвтоВАЗ» приостановил производство всех автомобилей
Обновлено вчера в 17:30
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июле
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» сообщил, что в июле погода в пределах нормы ожидается на всей европейской территории страны, а также на юге Урала и юге Западной Сибири.
Обновлено в 06:29
Наука
Ученые выяснили точную работу системы вознаграждения мозга
Работа, проведенная учеными Пенсильванского университета, показала, что, когда мыши начинают есть, у них выключается деятельность нейронов голода.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге
Обновлено в 02:44
Происшествия
В Рязани бывший учитель торговал наркотиками — полиция
Сотрудники полиции, ФСБ и Росгвардии установили организаторов интернет-магазина, где можно было приобрести «закладку».
Обновлено в 05:56
Теннис
Мария Шарапова намерена выступить на US Open
Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 05:47
Общество
Назван регион с самым высоким темпом роста зарплат по России
Самый высокий темп роста заработной платы в России во втором квартале 2019 года был зафиксирован в Барнауле.
Обновлено в 00:40