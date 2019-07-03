В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

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Незадолго до крупного фейслифта LADA Largus, выход которого состоится не раньше 2020 года, «АвтоВАЗ» выпустит слегка обновленную версию модели. Первые фотографии Cross-версии универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир» опубликовала «Российская газета».

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