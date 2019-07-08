Авто

Появились первые фотографии обновленной Lada LargusТарантас Ньюс 04:13

Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На изображениях представлен универсал в Cross-модификации в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
Читать в источнике
Обсудить
с чего всё началось

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газета04:12

Подробнее о событии

Обновлённый Lada Largus: появились первые фотографии

Журнал Авто.ру10:01

Появились первые фотографии обновленной Lada Largus

Тарантас Ньюс04:13

АвтоВАЗ обновил LADA Largus до официального рестайлинга

CarsWeek.ru05:15

Появились первые фотографии обновленного Lada Largus

Автоновости дня04:30

Обновленный Лада Ларгус: первые фото

За рулем08:15

Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

Российская газета04:12

Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus

SpeedMe04:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам

Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту

Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Политика

Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»

Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 10:25
Политика

Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии

Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Культура

В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»

Обновлено в 05:46
Спорт

Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину

Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Саша Савельева удивила редким снимком с сыном

Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным сыном.
Обновлено в 14:46
Здоровье

В Петербурге расскажут о борьбе с раком

Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина

Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика

Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз

Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Политика

Евкуров назначен замминистра обороны

Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Транспорт

В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня

Обновлено в 11:49
Политика

Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Политика

Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе

Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Футбол

«Зенит» объявил о переходе Сутормина

Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Суд продлил домашний арест Майкла Калви

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия

В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель

Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие

Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели

Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Авто

BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения

Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Экономика

До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом

По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия

20-летняя российская гандболистка погибла в Польше

Обновлено в 07:58
Политика

Министр экономики ФРГ подчеркнул важность «Северного потока-2»

В интервью изданию Bild министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал, что реализация проекта «Северный поток - 2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а наоборот, принесет ему выгоду, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:30
Транспорт

Участок красной ветки московского метро закроют на неделю

В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Общество

«Остров мечты» откроется уже осенью

Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Происшествия

Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний

Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 13:24
Политика

В центре Тбилиси начались столкновения

В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Футбол

Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры

«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес

Сергей Лазарев не видит замены Жанне Фриске

Лазарев добавил, что весь день слушает песни Жанны, и констатировал: она будет жива до тех пор, пока будет жить память о ней, пока люди будут продолжать любить ее песни.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес

Вдова Кобзона помолодела на 30 лет

Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18
Как работают Яндекс.Новости?
Главное