Авто
Появились первые фотографии обновленной Lada LargusТарантас Ньюс 04:13
Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На изображениях представлен универсал в Cross-модификации в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».
Читать в источнике
Оценить15
с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газета04:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:19, Вашингтон
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам
Максимальная ставка по валютным вкладам составляет на сегодняшний день 1,35% годовых при условии вложения 20 тысяч долларов на срок от одного до двух лет.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Самолет авиакомпании Utair вернулся в Москву из-за ЧП на борту
Срабатывание датчика системы кондиционирования стало причиной того, что самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс "Москва - Берлин", вернулся в столичный аэропорт Внуково.
Обновлено в 07:13
Политика
Зеленский сделал заявление по транзиту газа из РФ
Украинский лидер Владимир Зеленский выразил надежду, что ему удастся договориться с Россией о продолжении транзита российского газа по территории Украины.
Обновлено в 12:05
Политика
Госдума призвала экстрадировать грузинского ведущего «Рустави 2»
Члены совета Госдумы выступили за возбуждение уголовного дела против телеведущего грузинского телеканала "Рустави 2".
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп заявил, что США больше не будут иметь дело с послом Британии
Ранее СМИ передавали, что МИД Британии организует внутреннее расследование в связи с утечкой содержания писем Дэррока, в которых он называет представителей администрации Трампа некомпетентными и беспомощными.
Обновлено в 15:00
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Спорт
Скандальная российская фигуристка решила выступать за Украину
Президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней российской фигуристке Анастасии Шаботовой быть представительницей Украины.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес
Саша Савельева удивила редким снимком с сыном
Саша Савельева показала фотографию с мужем и новорожденным сыном.
Обновлено в 14:46
Здоровье
В Петербурге расскажут о борьбе с раком
Пресс-конференция, посвященная реализации проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» пройдет в Петербурге в понедельник, 8 июля.
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Агент Медведевой высказался об оскорблениях ведущего из Грузии в адрес Путина
Ведущий начал один из своих эфиров с оскорблений в адрес президента России Владимира Путина и его родителей, ныне уже покойных.
Обновлено в 12:14
Политика
Украинский телеканал NEWSONE отменил телемост с Россией из-за угроз
Украинский телеканал NEWSONE отменяет телемост с Россией из-за угроз физической расправы. Заявление опубликовано на сайте канала.
Обновлено в 06:22
Политика
Евкуров назначен замминистра обороны
Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
Обновлено в 07:35
Транспорт
В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Политика
Зеленский не видит проблему в статусе русского языка для Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможность заполнения документов в Донбассе на русском языке.
Обновлено в 14:16
Политика
Депутат РФ из космоса смотрела на гибель людей в Донбассе
Серова добавила, что видела, как в Донбассе от бомб и снарядов, летевших с места дислокации Вооруженных сил Украины, умирали безоружные люди.
Обновлено в 08:36
Футбол
«Зенит» объявил о переходе Сутормина
Как сообщает пресс-служба «Зенита», полузащитник Алексей Сутормин подписал контракт с клубом на три года с возможностью продления ещё на год.
Обновлено в 13:15
Происшествия
Суд продлил домашний арест Майкла Калви
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Калви меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 13 октября", - огласил решение судья Артур Карпов.
Обновлено в 11:15
Происшествия
В Рыбинском водохранилище теплоход с 292 пассажирами сел на мель
Пассажирский теплоход, на борту которого находятся 292 человека, сел на мель в Рыбинском водохранилище.
Обновлено в 11:25
Армия и оружие
Ракетные корабли проекта «Буян-М» получат российские главные двигатели
Малые ракетные корабли проекта 21631 "Буян-М" получат в будущем главные двигатели производства Коломенского завода и завода "Звезда", сообщил РИА Новости гендиректор Зеленодольского завода имени Горького Александр Карпов.
Обновлено в 07:07
Авто
BMW начала производство хэтчбека 1-Series нового поколения
Компания BMW начала серийное производство хэтчбека 1-Series третьего поколения, премьера которого состоялась в конце мая.
Обновлено в 07:17
Экономика
До 80% минеральной воды в магазинах оказалось контрафактом
По оценкам экспертов, до 80% стоящей на полках магазинов минеральной воды не соответствует названию.
Обновлено в 09:01
Происшествия
20-летняя российская гандболистка погибла в Польше
Обновлено в 07:58
Политика
Министр экономики ФРГ подчеркнул важность «Северного потока-2»
В интервью изданию Bild министр экономики ФРГ Петер Альтмайер рассказал, что реализация проекта «Северный поток - 2» не сделает Берлин зависимым от Москвы, а наоборот, принесет ему выгоду, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:30
Транспорт
Участок красной ветки московского метро закроют на неделю
В Москве закроют участок Сокольнической линии метро от "Университета" до "Коммунарки" с 13 по 20 июля.
Обновлено в 13:56
Общество
«Остров мечты» откроется уже осенью
Прогуляться по "Острову мечты" можно будет уже в конце года — строительство крупнейшего в Европе крытого парка развлечений близится к финишу.
Обновлено в 14:19
Происшествия
Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков.
Обновлено в 13:24
Политика
В центре Тбилиси начались столкновения
В Тбилиси на проспекте Руставели проходят две акции протеста, которые разделяет кордон полиции.
Обновлено в 13:20
Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
Обновлено в 13:14
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев не видит замены Жанне Фриске
Лазарев добавил, что весь день слушает песни Жанны, и констатировал: она будет жива до тех пор, пока будет жить память о ней, пока люди будут продолжать любить ее песни.
Обновлено в 12:50
Шоу-бизнес
Вдова Кобзона помолодела на 30 лет
Напомним, народный артист СССР и РФ Иосиф Кобзон умер в возрасте 80-ти лет 30 августа 2018 года.
Обновлено в 09:18