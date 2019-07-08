В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

с чего всё началось

Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На изображениях представлен универсал в Cross-модификации в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете «Кашемир».

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