Авто

Появились первые фото обновленного Lada LargusAvtoVolgograda.ru 01:57

В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus. На снимках представлена модель в версии Cross, которая выйдет в продажу наряду со стандартной модификацией осенью этого года. На фото мы видим люксовый вариант авто в темно-коричневом цвете кузова.
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Обновленный Lada Largus: первые фото и информация

В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".
Российская газетавчера в 04:12

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CarsWeek.ruвчера в 05:15

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SpeedMeвчера в 04:03
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Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
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Малахов обратился к президенту Украины

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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
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Лавров отреагировал на идею Зеленского о переговорах в Минске

Владимир Зеленский предложил провести саммит по урегулированию конфликта в Донбассе с участием не только "нормандской четверки", но и пригласить также США и Великобританию в лице американского лидера Дональда Трампа и британского премьера Терезы Мэй.
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Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
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Низкая киберграмотность и беспечность россиян - главные причины, по которым наши соотечественники ежегодно теряют деньги со своих банковских счетов, констатируют в Центробанке.
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