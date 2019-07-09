В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".

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В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus. На снимках представлена модель в версии Cross, которая выйдет в продажу наряду со стандартной модификацией осенью этого года. На фото мы видим люксовый вариант авто в темно-коричневом цвете кузова.

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