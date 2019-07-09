Авто
Появились первые фото обновленного Lada LargusAvtoVolgograda.ru 01:57
В сети появились первые фотографии обновленного Lada Largus. На снимках представлена модель в версии Cross, которая выйдет в продажу наряду со стандартной модификацией осенью этого года. На фото мы видим люксовый вариант авто в темно-коричневом цвете кузова.
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с чего всё началось
В распоряжении "Российской газеты" появились первые фотографии обновлённого Lada Largus. На снимках представлена Cross-версия универсала в максимальной комплектации Luxe и темно-коричневом цвете "Кашемир".Российская газетавчера в 04:12
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Ливень с градом обрушился на Воронеж
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Арестованных по подозрению в хищении сотрудников ФСБ проверят на возможное участие в других преступлениях.
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Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе поприветствовал решение президента России Владимира Путина не вводить санкции против Тбилиси.
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Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.
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Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Религия
Синод на Валааме объявил о кадровых изменениях в РПЦ
Сегодня, 9 июля, во Владимирском скиту Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря прошло заседание Священного синода Русской православной церкви (РПЦ).
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Общество
Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.
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Путин рассказал об участии грузинских снайперов в событиях на Майдане
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Обновлено в 11:31
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Кадыров высказался об оскорблениях в адрес Путина на грузинском ТВ
Глава Чечни Рамзан Кадыров эмоционально отреагировал на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, прозвучавшие из уст грузинского телеведущего Георгия Габуния в эфире телеканала «Рустави 2». Соответствующее заявление Кадыров опубликовал на своем канале в мессенджере Telegram.
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Авто с бойцами «Азова» подорвалось у линии соприкосновения в Донбассе
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ЖКХ
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