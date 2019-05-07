Происшествия
Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100Lenta.ru 10:16
Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу. Согласно полученной информации, после взлета SSJ-100 попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти.
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