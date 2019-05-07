Происшествия

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100Lenta.ru 10:16

Как отметил собеседник агентства, специалисты уже получили первые данные с параметрического и речевого самописцев самолета и приступили к их анализу. Согласно полученной информации, после взлета SSJ-100 попал в грозовой фронт, который пилоты попытались обойти.
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Следователи не могут понять логику пилотов SSJ 100

News.ru09:47

Источник: Логику действий пилотов аварийного Superjet пока понять не удается

Росбалт09:54

Первые данные с черных ящиков SSJ-100: логику действий пилотов понять не удается

Вести.Ru09:54

Появились первые данные с черных ящиков сгоревшего в Шереметьево SSJ-100

Lenta.ru10:16

Электрика на сгоревшем Superjet отказала после скачка напряжения из-за грозы

Интерфакс09:30

Действия экипажа могли спровоцировать катастрофу самолета «Сухой Суперджет 100» в «Шереметьево» — Интерфакс

Эхо Москвы10:31

«Интерфакс»: системы сгоревшего Superjet отказали после скачка напряжения из-за грозы

Дождь10:01
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Общество

Group-IB отказалась комментировать ход проверки шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 07:23
Музыка

Лазарев рассказал о первой репетиции номера для Евровидения

Обновлено вчера в 07:22
Технологии

Электрокары Tesla научились самодиагностике неисправностей

Электрокары компании Tesla получили возможность самостоятельно проводить диагностику и автоматически делать предварительный заказ новой запчасти в случае обнаружения неисправности.
Обновлено в 09:00
Космос

В Мадриде будет открыта библиотека в виде космического корабля

Обновлено вчера в 20:01
Общество

В WikiLeaks рассказали о состоянии Ассанжа в тюрьме

Находящийся в тюрьме Джулиан Ассанж подавлен, но не сломлен, заявил главный редактор сайта WikiLeaks Кристин Храфнссон.
Обновлено в 07:43
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Экономика

Турция отказалась от введения квот в отношении импорта стали из России

Уточняется, что специальное защитное расследование в отношении стальной продукции было начато Турцией 27 апреля 2018 года после введения США дополнительных пошлин на сталь и алюминий.
Обновлено в 08:58
Происшествия

Пассажир сгоревшего SSJ-100 оправдал спасавших сумки пассажиров

Пассажир Олег Молчанов, который сидел на 12 ряду потерпевшего крушение лайнера SSJ-100, рассказал о происходящем в самолете после возгорания на форуме «Яплакалъ».
Обновлено в 06:18
Общество

В Варшаве прошла акция «Бессмертный полк»

Несколько сотен человек приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Варшаве, передает в среду корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 09:15
Происшествия

В Дагестане телеведущую насмерть сбила машина

Дагестанскую телеведущую программы МТV "Столица" Тамиллу Абдулаеву насмерть сбил автомобиль в Махачкале, сообщил РИА Новости представитель регионального Минздрава.
Обновлено в 09:20
Здоровье

В России расширили перечень хронических заболеваний

Министерство здравоохранения Российской Федерации расширяет список хронических неинфекционных заболеваний.
Обновлено в 03:47
Наука

Первый в мире самолет без закрылков испытали в Британии

В Великобритании совершил свой первый полет экспериментальный беспилотник Magma, созданный инженерами компании BAE Systems.
Обновлено в 02:16
Происшествия

Бортпроводников сгоревшего SSJ-100 захотели наградить

Обновлено в 10:23
Происшествия

По делу о загрязнении нефти в «Дружбе» задержаны четыре человека

Министр энергетики России Александр Новак объявил о задержании четырех человек по делу о загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба».
Обновлено в 05:52
Происшествия

В Одессе сожгли памятные таблички у Дома Профсоюзов

Обновлено в 08:34
Общество

В Москве 6 мая стал самым теплым днем с начала года

В столичном регионе 6 мая температура воздуха поднялась до +24,6. Это самый высокий показатель с начала года, о чем сообщает Метеобюро Москвы и области.
Обновлено в 05:57
Авто

Porsche 911 Speedster стал доступен для заказа в России

В случае необходимости две накладки в «горбах» позволяют выдвигаться дугам безопасности, которые, как и у открытого Porsche 911 Carrera Cabriolet, входят в базовую комплектацию двухместной модели.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Торговцы оружием из Евросоюза получили реальные сроки в Петербурге

В Петербурге осудили нелегальных торговцев оружием. В банде состояло семь человек, двое получили приговоры в октябре 2017 года.
Обновлено в 10:04
Армия и оружие

Вертолет с электродвигателем разрабатывают для российских военных

Концепцию ударного вертолета с гибридной силовой установкой российские инженеры начали разрабатывать для военных.
Обновлено в 00:34
Политика

Порошенко не пришел на допрос в Генпрокуратуру Украины

Украинский президент Петр Порошенко не пришел на допрос в Генеральную прокуратуру, заявил начальник управления спецрасследований ведомства Сергей Горбатюк.
Обновлено в 04:02
Политика

На Украине оценили потери от разрыва торговых связей с Россией

Украина из-за снижения объемов торговли с Россией потеряла в 13 раз больше, чем РФ, заявил в эфире онлайн-студии «CapitalTV» глава департамента экономической политики Федерации работодателей Украины Сергей Саливон.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

Опубликованы фото вернувшегося в горящий «Суперджет» пилота

В Сети опубликована крупная раскадровка видео горящего в Шереметьево "Суперджета" - а именно, моментов, когда человек, выбравшийся по тросу из кабины пилотов, взбирается, рискуя жизнью в горящий салон по надувному трапу, исчезает внутри, а затем спускает вниз предположительно пассажира (разглядеть детали сложно).
Обновлено в 07:08
Шоу-бизнес

Дочь Кончаловского и Толкалиной рассекретила своего избранника

Девушка прокомментировала личную жизнь 17-летняя дочь Егора Кончаловского и Любови Толкалиной Мария недавно перестала скрывать от публики бойфренда.
Обновлено в 09:47
Происшествия

Названы ошибки пилотов сгоревшего в Шереметьево самолета

Обновлено в 06:01
Политика

Климкин назвал бандитизмом выдачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что упрощённое предоставление российского гражданства жителям Донбасса является «бандитизмом».
Обновлено в 07:19
Религия

7 мая православные отмечают Радоницу и поминают усопших родных

Обновлено в 03:31
Политика

КГБ Белоруссии задержал троих россиян

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии задержал троих россиян по подозрению в даче взятки.
Обновлено в 09:37
Происшествия

На платной парковке в Кольцово с машины с тюменскими номерами сняли все четыре колеса

Обновлено в 09:57
Общество

Зюганов ответил писательнице, обвинившей Сталина в блокаде Ленинграда

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов прокомментировал высказывание писательницы Елены Чижовой о том, что Иосиф Сталин был одним из виновников блокады Ленинграда.
Обновлено в 06:12
Футбол

«Ливерпуль» и «Барселона» сыграют ответный матч полуфинала ЛЧ

В Англии состоится ответный матч полуфинала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Барселоной».
Обновлено вчера в 23:00
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