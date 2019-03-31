Политика
Появились первые данные экзитполов на выборах президента УкраиныТелеканал Санкт-Петербург 14:01
Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко, которая набирает 14,2%. Второй тур выборов на Украине состоится 21 апреля. За пост главы государства будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский.
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с чего всё началось
Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".РИА Новости13:03
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