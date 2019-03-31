Появились первые данные экзитполов на выборах президента УкраиныТелеканал Санкт-Петербург 14:01

Шоумен Владимир Зеленский и президент Украины Петр Порошенко выходят во второй тур выборов главы государства, свидетельствуют данные экзитполов телеканала "112.Украина".

с чего всё началось

Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко, которая набирает 14,2%. Второй тур выборов на Украине состоится 21 апреля. За пост главы государства будут бороться Петр Порошенко и Владимир Зеленский.

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