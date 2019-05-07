Происшествия
Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100Sibnet.ru 11:32
Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
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Происшествия
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Армия и оружие
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Общество
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Общество
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Финансы
Сбербанк накануне Дня Победы повысит ставку розничного вклада в рублях
Сбербанк, следуя традиции, с 8 мая запускает розничный вклад ко Дню Победы с повышенными ставками в рублях, сообщили «Ведомостям» в нескольких столичных отделениях госбанка.
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Общество
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Ранее «Профиль» писал, что по поводу умышленного загрязнения нефти в трубопроводе «Дружба» возбудили уголовное дело.
Обновлено в 08:19
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Скончался чемпион мира и бывший вратарь «Авангарда» Адам Свобода
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Обновлено в 03:14
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Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Один ученик погиб при стрельбе в школе в Денвере
В американском Денвере, штат Колорадо, вооруженные злоумышленники открыли стрельбу в школе.
Обновлено в 19:55
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Полиция задержала захватившего заложников в магазине под Тулузой
Во Франции полиция задержала молодого человека, захватившего в заложники пять человек в табачном магазине в коммуне Бланьяк недалеко от Тулузы.
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Армия и оружие
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На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне.
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Общество
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