Происшествия

Появились первые данные «черных ящиков» SSJ-100Sibnet.ru 11:32

Катастрофу Sukhoi SuperJet 100 в московском аэропорту Шереметьево мог спровоцировать скачок напряжения, произошедший при попадании молнии в авиалайнер, свидетельствуют полученные данные с «черных ящиков» самолета.
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Lenta.ru10:16
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