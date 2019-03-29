Гаджеты
Появились первые чертежи нового iPhone XIЖурналистская правда 04:48
На портале Slashleaks были представлены первые чертежи нового iPhone XI, судя по которым американский гаджет нового поколения будет оснащен тройным модулем для основной камеры, который, в свою очередь, будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.
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с чего всё началось
Судя по изображению, опубликованному на портале Slashleaks, новый смартфон получит тройной модуль для основной камеры, который будет помещен в квадратную рамку вместе со вспышкой и дополнительным датчиком.РИА Новости04:31
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