Появились первые чертежи нового iPhone XIЖурналистская правда 04:48

с чего всё началось

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Наука Кенгуровые прыгуны показали обидчикам приемы ниндзя Кенгуровый прыгун уворачивается от броска змеиNіпjа Rat / Youtube Для исследования ученые выбрали участок песчаной местности недалеко от авиационной базы морской пехоты США близ города Юма в Аризоне.

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