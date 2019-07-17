В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе. В связи с этим, расследование вышло на новый этап.

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17

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