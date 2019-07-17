Политика

Появились новые свидетели в деле о крушении MH17Газета.Ru 14:10

В уголовном деле о крушении Boeing на Украине появились новые свидетели, сообщает ТАСС. Они сами обратились к следственной группе. В связи с этим, расследование вышло на новый этап.
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В деле о MH17 нашли новых свидетелей

РИА Новости08:59

В деле о гибели «Боинга» над Донбассом появились новые свидетели

Lenta.ru05:25

Глава ССГ рассказал о новых свидетелях в деле о крушении MH17

RT на русском06:50

В деле о сбитом в Донбассе «Боинге» появились новые свидетели

Эхо Москвы07:04

Следователи сообщили о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Life.ru05:41

Главный расследователь крушения MH17 заявил о появлении новых свидетелей

РБК07:34

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

ТАСС05:20
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 14:24, Вашингтон
Общество

Минздрав предложил запретить продажу алкоголя в жилых районах

"Весь алкоголь должен быть выведен в крупные алкомаркеты, которые должны работать не в жилых районах, а на пустыре или на более-менее отдаленном расстоянии от жилья", - цитирует слова Брюна агентство "Интерфакс".
Обновлено в 06:19
Политика

СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»

СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
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Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
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Политика

Киев и Донбасс договорились об обмене пленными

Гуманитарная подгруппа по Донбассу договорилась в кратчайшие сроки провести подготовку к обмену пленными.
Обновлено в 14:15
Политика

Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Культура

Алибасов напал на подругу на шоу «Пусть говорят»

Скандально известный продюсер Бари Алибасов в ходе съемок программы «Пусть говорят» напал с кулаками на свою подругу Лиану.
Обновлено в 03:11
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Путин упростил получение гражданства для всех жителей Донбасса

Владимир Путин подписал указ, согласно которому гражданство в упрощенном порядке могут получить находящиеся в России украинцы, проживавшие на всей территории Донецкой и Луганской области.
Обновлено в 12:34
Авто

Lotus представил 2000-сильный электрогиперкар Evija

Компания Lotus представила первую с 2008 года новую модель — электромобиль Evija.
Обновлено в 03:04
Происшествия

Полиция ввела план «Перехват» после стрельбы у метро «Коломенская»

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах сообщил, что неизвестный скрылся с места происшествия у метро «Коломенская» на автомобиле с владимирскими номерами.
Обновлено в 12:47
Кино

Умер актер и режиссер Юрий Прохоров

Актер и режиссер Юрий Прохоров умер в возрасте 79 лет, сообщается в среду на сайте Союза кинематографистов России.
Обновлено в 12:05
Общество

Бумажные паспорта в России перестанут выдавать в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Политика

МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Авто

Первый шоурум Aurus откроется в Москве

Первый шоурум автомобилей Aurus откроется на территории Московского международного делового центра (ММДЦ) «Москва-Сити» до конца июля текущего года.
Обновлено в 07:04
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Политика

Евросоюз призвал Москву признать ответственность за крушение MH17

Европейский союз призвал Россию признать ответственность за катастрофу малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено вчера в 22:15
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия

В Петербурге задержали подкинувших наркотики подростку росгвардейцев

Обновлено в 12:32
Футбол

Кураньи посетит домашний матч «Динамо» с «Рубином»

Обновлено в 11:15
Политика

В Москве проходит акция за оппозиционных кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 13:10
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Шоу-бизнес

Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум

Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Политика

Парубий отказался созывать Раду по требованию Зеленского

Спикер Верховной рады Андрей Парубий отказался провести внеочередное заседание, о котором попросил президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Николаевский судостроительный завод и выяснит, что можно сделать с недостроенным ракетным крейсером «Украина».
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»

Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Футбол

Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе

Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Происшествия

Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».
Обновлено в 06:52
ЖКХ

Пензенцы могут платить за вывоз мусора по новой схеме

Новый механизм расчета цены услуги за вывоз мусора рассматривают в правительстве России, сообщает новостной портал RT.
Обновлено вчера в 05:01
Крушение Boeing в ДонбассеБольше новостей по теме
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