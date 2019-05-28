Экономика

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200ТАСС 02:49

Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.
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ЕЦБ запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в 100 и 200 евро

ФАН05:20

Новые банкноты в 100 и 200 евро входят в оборот

Москва 24вчера в 18:45

ЕЦБ выпустил в обращение новые купюры

News.ru04:30

Европейский Центральный банк запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в сто и 200 евро

Эхо Москвы03:32

В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200

ТАСС02:49

Появились новые купюры в €100 и €200

Газета.Ru05:02

В странах Еврозоны выпустят купюры номиналом 100 и 200 евро со спутниковыми голограммами

Росбалтвчера в 15:47
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Здоровье

В России изменились правила медицинского страхования

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Поклонники не узнали потолстевшего Бориса Корчевникова

После очередного выпуска передачи "Судьба человека", в которой Корчевников занимает пост ведущего, многие фанаты обратили внимание на перемены во внешности звезды.
Обновлено вчера в 14:40
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В правительстве поддержали увеличение штрафов за неявку в военкомат

Правкомиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, согласно которому предлагается кратно увеличить штрафы за неявку в военкомат без уважительной причины.
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Политика

Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово

В Косово задержан россиянин Михаил Краснощенков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
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Происшествия

Подросток ударил школьницу топором

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Политика

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Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Алёна Водонаева обсудила скандал вокруг семьи Жанны Фриске

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель и телеведущая Алёна Водонаева прокомментировала вновь разгоревшийся скандал вокруг семьи Жанны Фриске.
Обновлено в 03:22
Политика

Китай полностью прекратил закупку иранской нефти

Китай и еще несколько других стран из опасений попасть под давление санкций со стороны США отказались от поставки иранской нефти.
Обновлено вчера в 23:32
Экономика

Ущерб от космических аварий в РФ превысил 36 млрд рублей

Космические аварии за период 2010-2018 годы нанесли российскому бюджету ущерб в более чем 35 млрд рублей, говорится в документации к проекту постановления правительства, который цитирует РИА Новости.
Обновлено в 04:52
Армия и оружие

В Турции заявили о начале антитеррористической операции в Ираке

Турция начала наземную и воздушную антитеррористическую операцию на севере Ирака.
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Общество

Роскачество рассказало, как выбрать настоящее мороженое

Обновлено в 01:11
Происшествия

Опубликован отчет о крушении самолета совладельца S7

Германия опубликовала отчет о крушении самолета, в результате которого погибли двое мужчин и совладелица российской авиакомпании S7 Наталия Филева.
Обновлено в 00:32
Происшествия

Рейс из Петербурга в Анталью отложили из-за поломки самолета

Обновлено в 02:18
Общество

Бизнес-омбудсмен предложил легализовать в России «котокафе»

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав потребителей Борис Титов предложил официально разрешить в России так называемые «котокафе» — заведения, где посетители могут перекусить и одновременно пообщаться с кошками.
Обновлено в 05:04
Хоккей

Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком

В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

На Мариинском прииске нашли крупнейший изумруд XXI века

Обновлено в 05:13
Общество

Калининградский губернатор объяснил слова об очередях в детские сады

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" свои слова об очередях в детский сад.
Обновлено в 04:30
Футбол

РФС утвердил бюджет на 2019 год

Российский футбольный союз утвердил бюджет на 2019 год на сегодняшней конференции организации, передаёт корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В МВД сообщили о 19 пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

В результате ДТП с участием пассажирского автобуса в Приморском крае погибли два человека, 19 пострадали.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Травмы ребёнку в подмосковном Ногинске могли нанести не собаки

Изучаются различные версии появления травм у двухлетнего ребёнка в подмосковном Ногинске, сообщил заместитель главы администрации Богородского городского округа Московской области Олег Шойко.
Обновлено в 04:27
Общество

Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду

Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Иркутске экстренно сел летевший в Москву Boeing

Самолет Boeing авиакомпании "Северный ветер", летевший из Благовещенска в Москву, был вынужден совершить посадку в Иркутске.
Обновлено в 04:48
Авто

Первые седаны Mercedes-Benz Е-Класса выпущены в России

Российский завод Mercedes-Benz, который недавно был открыт в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начал выпуск седанов Е-Класса.
Обновлено в 03:58
Экономика

Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России

По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Экономика

Проезд по дублеру Кутузовского проспекта может стоить 270 рублей

Концессионным соглашением рассчитан предельный размер платы за проезд, уточнил заммэра Москвы по экономике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
Обновлено вчера в 17:30
Общество

Смолянину грозит штраф до 100 тысяч рублей за оскорбление президента

Смоленский блогер Сергей Командиров может заплатить до 100 тысяч рублей за единственный пост ВКонтакте.
Обновлено в 04:38
Политика

Прокурора Дагестана предложили на пост прокурора Москвы

В декабре 2018 года президент Владимир Путин освободил от должности прежнего прокурора Москвы Владимира Чурикова — он возглавлял столичную прокуратуру с осени 2015-го.
Обновлено вчера в 17:20
Армия и оружие

В ДНР заявили об усилении обстрелов ВСУ после визита Зеленского

Военнослужащие вооруженных сил Украины после появления главы государства Владимира Зеленского в зоне конфликта на востоке страны усилили интенсивность обстрелов.
Обновлено в 05:11
Происшествия

Главный «вор в законе» Томской области арестован

По версии следствия, житель Томска, имея статус «вора в законе», является главным криминальным авторитетом региона.
Обновлено в 05:21
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