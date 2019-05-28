Экономика
В Евросоюзе вводят в обращение новые купюры достоинством в €100 и €200ТАСС 02:49
Европейский центральный банк (ЕЦБ) со вторника, 28 мая, запустил в обращение обновленные банкноты достоинством в €100 и €200. Всего будет напечатано 3 млрд купюр нового образца. Старые же постепенно будут изымать из торговых сетей, при этом они остаются полноценным платежным средством.
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