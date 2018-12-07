Общество
Появились новые фотографии разгульной жизни Цеповяза в колонии
Появились новые фотографии разгульной жизни Цеповяза в колонииВести.Ru05:12
Обнародована новая подборка фотографий с дружеских застолий участника "банды Цапков" Вячеслава Цеповяза, отбывающего 20-летний срок в колонии строгого режима в Амурской области. Автор компиляции Сергей Перин утверждает, что все снимки были сделаны в период с 2014 по 2017 годы.
Вести.Ru05:12
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Общество
Илья Красильщик покидает пост издателя «Медузы»
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Во Франции в преддверии протестов изъяли самодельные бомбы
Правоохранительные органы Франции в преддверии субботних акций протеста изъяли на юге страны 28 коктейлей Молотова и три самодельных взрывных устройства, говорится в совместном коммюнике префекта полиции департамента Тарн и Гарона и прокурора города Монтобан.
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«Первый канал» извинился за ошибку в сюжете о годовщине майдана
«Первый канал» объяснил недобросовестной работой стрингеров на Украине появление жителя Белоруссии в сюжете о годовщине майдана.
Обновлено в 07:59
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Биологи просят москвичей не приставать к пьяным свиристелям
Проблему пьяных свиристелей обнаружил Биологический музей имени Тимирязева.
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В Москве открыли памятник Чингизу Айтматову
7 декабря в Москве был открыт памятник известному советскому и киргизскому писателю Чингизу Айтматову.
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Путешествия
В «Пулково» открылся капсульный отель
Капсульный отель Aerosleep открылся в петербургском аэропорту "Пулково", сообщает пресс-служба ООО "Воздушные ворота северной столицы" (ВВСС, управляет аэропортом).
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Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать новогоднюю елку
Обновлено в 07:58
Здоровье
Уровень выявления онкологии на ранней стадии достиг 56% в России
«За период с 2012 года благодаря внедрению активного онкопоиска в рамках диспансеризации уже 56% всех злокачественных новообразований были выявлены у россиян на ранних — первой и второй стадиях», — цитирует министра «РИА Новости».
Обновлено в 07:40
Общество
Десятилетний жонглер из Приморья попал в Книгу рекордов России
Обновлено в 07:34
ЖКХ
В районе Карелии ввели режим ЧС из-за отсутствия топлива в котельных
"На основании решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, учитывая отрицательную температуру воздуха и ожидаемое похолодание до минус 7 — минус 8 градусов, администрация Лоухского района постановляет ввести с 0.00 мск 7 декабря на территории муниципального образования режим чрезвычайной ситуации до особого распоряжения", — заявили в районной администрации.
Обновлено в 07:53
Общество
Собянин пообещал благоустроить малые переулки в центре Москвы
Работы по благоустройству должны коснуться не только туристических улиц Москвы, но и маленьких переулков в историческом центре города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
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Общество
Москалькова вступилась за Льва Пономарева
В Мосгорсуд поступило ходатайство уполномоченного при президенте России по правам человека Татьяны Москальковой об освобождении правозащитника Льва Пономарева.
Обновлено в 07:27
Общество
Эрмитаж покажет «живые картины» в день своего основания
Государственный Эрмитаж подготовил к своему традиционному музейному празднику, который ежегодно отмечается 7 декабря в день святой Екатерины, программу мероприятий для зрителей с открытием выставок и показом на Дворцовой площади "живой картины" британского художника и режиссера Марты Файнс.
Обновлено в 07:50
Общество
Aliexpress составил рейтинг популярных запросов россиян в 2018 году
Больше всего в текущем году на площадке AliExpress и подконтрольной ей Tmall россиян интересовали бренды Xiaomi, Huawei и Apple.
Обновлено в 07:17
Общество
В метро Москвы появилась онлайн-библиотека
Виртуальная книжная полка разместилась в переходе между станциями «Пушкинская» и «Чеховская», сообщается на портале мэра Москвы.
Обновлено в 07:47