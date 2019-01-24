Армия и оружие
Появились новые фото ударного беспилотника «Охотник»РИА Новости 07:39
Пользователи утверждают, что это новые снимки российского ударного БЛА "Охотник". На фото также обратил внимание американский портал The Drive, отметив, что беспилотник "выглядит внушительно". Это не первые фотографии летательного аппарата, появившиеся в Сети.
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с чего всё началось
В интернете появилась фотография, на которой, предположительно, запечатлен новый российский ударный беспилотник С-70 «Охотник», сообщает «Российская газета» со ссылкой на одного из пользователей Twitter.Rambler News Service06:13
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