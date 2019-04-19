Происшествия
Появились новые данные о состоянии Дмитрия БыковаLenta.ru 13:49
Ранее ТАСС со ссылкой на источники в уфимской больнице сообщал, что врачи диагностировали у Быкова инфаркт головного мозга. В свою очередь, издатель «Новой газеты» Дмитрий Муратов опроверг этот диагноз, назвав его «просто лажей».
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 15:16, Ашберн
Политика
Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте
Как отмечается, якобы в полицию поступил звонок о возможном покушении на президента Украины. При этом Порошенко отказался покинуть студию.
Обновлено в 14:37
Армия и оружие
В ДНР за неделю погибли пять ополченцев
В провозглашенной Донецкой народной республике за неделю погибли пять человек, еще пять человек получили ранения, сообщает корреспондент The Moscow Post.
Обновлено в 09:51
Транспорт
Скоростной трамвай пустят в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде построят и реконструируют 41,3 км трамвайных путей, создадут 19 км выделенной линии скоростного трамвая, организуют 34,27 км выделенных полос для общественного транспорта, а также закупят новый подвижной состав.
Обновлено в 14:58
Политика
Зеленский и Порошенко встали на колени в ходе дебатов
Зеленский подчеркнул, что никогда не общался с Кадыровым, а его слова про «стояние на коленях» — он и сейчас готов их повторить: «Я готов встать перед Путиным на колени, только чтобы он не ставил на колени Украину».
Обновлено в 12:53
Интернет
Instagram может начать скрывать количество лайков
Обновлено в 06:45
Экономика
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Венесуэла внесла очередной платеж по долгу перед Россией на $3 млрд, который должен был поступить еще в марте.
Обновлено в 06:16
Космос
Советские спутники оказались опасны для мировой космонавтики
Металлический сплав изначально использовался в качестве теплоносителя в ядерных энергетических установках «Бук» на советских спутниках радиолокационной разведки УС-А.
Обновлено в 13:58
Экономика
Лукашенко заявил о готовности продать заводы МАЗ и БелАЗ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов продать крупнейшие машиностроительные предприятия республики — МАЗ и БелАЗ.
Обновлено в 06:46
Происшествия
В Москве подожгли здание крупнейшего в России еврейского университета
В Москве неизвестные подожгли здание крупнейшего еврейского учебного заведения в стране — иешивы «Торат хаим».
Обновлено в 14:56
Гаджеты
Samsung Galaxy Fold в разобранном состоянии показали на фото
Напомним, вчера стали появляется сообщения, что у блогеров Samsung Galaxy Fold уже сломался, причем это произошло после того, как они попытались снять пленку с экрана, которая на самом деле является частью самого гибкого дисплея.
Обновлено в 03:51
Политика
Захарова сравнила дебаты Порошенко и Зеленского с шапито
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского продолжающимся обманом украинского народа.
Обновлено в 13:52
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Космос
В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных
Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
Обновлено в 06:12
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Шоу-бизнес
Названа причина смерти актрисы Цывиной, вдовы Евстигнеева
Подруга Ирины Цывиной рассказала, от чего умерла актриса, вдова Евгения Евстигнеева, передает RT.
Обновлено в 08:15
Авто
Немцы наладят выпуск машин на солнечных батареях на бывшем заводе Saab
Немецкий стартап Sono Motors совместно со шведско-китайским консорциумом NEVS будет выпускать автомобили на солнечных батареях на бывшем предприятии фирмы Saab в шведском Тролльхеттане.
Обновлено в 10:20
Единоборства
Хабиб помогал Махачеву на взвешивании в Санкт-Петербурге
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов помогал Исламу Махачеву на взвешивании перед турниром UFC Fight Night в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:05
Футбол
Мамаев о просмотре матча «Краснодар» – «Зенит»: «Не показывают»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев не сможет посмотреть матч своей команды против «Зенита» в чемпионате России.
Обновлено в 12:14
Хоккей
Авангард — ЦСКА 2:2 (Овертайм)
ЦСКА обладает более сильным и ровным подбором игроков и в пятницу выиграет четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина с омским "Авангардом", заявил РИА Новости бывший нападающий московского клуба, трехкратный чемпион мира Вячеслав Анисин.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Google своему пользователю случайно прислала десять розовых Pixel 3
Пользователь вернул белый Pixel 3 на 128 ГБ и попросил Google в качестве компенсации после оставшихся налогов в размере 900 долларов прислать ему розовый Pixel 3. По непонятным причинам компания ему прислала девять смартфонов.
Обновлено в 14:35
Общество
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Происшествия
На Шиесе сожгли два деревянных моста
Сегодня ночью пламенем были уничтожены две деревянные переправы на участке дороги Мадмас - Шиладор, ведущей к строящемуся мусорному полигону.
Обновлено в 10:33
Происшествия
По делу о хищении миллиардов из банка «Югра» задержали его владельца
В операции участвовали следователи, полицейские и сотрудники ФСБ. Хотин задержан по делу о хищении из «Югры» 7,5 млрд рублей.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой
Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество
Супруга рассказала о состоянии Дмитрия Быкова
Обновлено вчера в 03:37
Спорт
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено в 12:30
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Гаджеты
Смартфон Huawei P30 Pro испытали на прочность
Смартфон китайской компании Huawei P30 Pro прошел испытания на прочность.
Обновлено в 13:55
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие модификации модели.
Обновлено вчера в 10:21