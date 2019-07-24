Политика
Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархамиLenta.ru 06:51
«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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