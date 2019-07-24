Политика

Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархамиLenta.ru 06:51

«Уважаемые друзья, публикую ссылку на выступление морального авторитета нации Вакарчука, который в сентябре 2015 года, когда украинские воины погибали на востоке страны, веселил на Лазурном побережье в Монако московских гостей на мероприятии у одного из российских водочных олигархов», — написал Портнов.
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Критикующий Кремль лидер «Океан Эльзы» спел перед олигархами из России

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Появились кадры с выступлений Вакарчука перед российскими олигархами

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СМИ: в разгар конфликта в Донбассе Вакарчук выступал перед российскими олигархами

ТК Звезда10:02

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Вакарчук выступил в Монако перед российскими бизнесменами

Известия09:07

Видео выступления Вакарчука появилось в соцсетях

Газета.Ru11:22

Опубликованы кадры выступлений «морального авторитета» Украины Вакарчука перед российскими олигархами

Взгляд.ру07:43
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Святослав Вакарчук
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