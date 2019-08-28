Задача основная сейчас – найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Двое находятся в больнице.

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Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

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