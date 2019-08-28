Происшествия

RT на русскомRT на русскомНайдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске

Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. «Предварительно, кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами», — заявили в ведомстве.
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Анатолий Локоть
Задача основная сейчас – найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Двое находятся в больнице.
— Анатолий Локоть, российский политикRuNews24.ru 04:58

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