Происшествия
RT на русскомНайдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
Кинологи обнаружили места возможного нахождения рабочих под завалами обрушившегося здания в Новосибирске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. «Предварительно, кинологическими расчётами обнаружены места возможного нахождения людей под завалами», — заявили в ведомстве.
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Задача основная сейчас – найти людей. Сейчас остановились на результатах, что ищем двоих человек. Двое находятся в больнице.
— Анатолий Локоть, российский политикRuNews24.ru 04:58
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Видео с места обрушения стены насосной станции опубликовал СК Новосибирска
Курьер. Среда. Бердск03:20
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