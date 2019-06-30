Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря ТрампаГазета.Ru 07:35

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистами, которая прошла во время встречи президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, передает CNN. По данным телеканала, представитель администрации президента получила несколько ушибов.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Появилось видео стычки секретаря Трампа с журналистами из КНДР

Известия08:40

СМИ узнали о «потасовке» журналистов КНДР и пресс-секретаря Трампа

РБК04:14

Появилось видео стычки пресс-секретаря Трампа с северокорейцами

Газета.Ru07:49

СМИ: Гришэм получила ушибы во время давки на встрече Трампа и Ким Чен Ына

RT на русском04:50

СМИ: пресс‐секретарь Трампа пострадал в давке на встрече глав США и КНДР

Телеканал 360°04:24

Опубликовано видео потасовки, в которой пострадала пресс-секретарь Трампа

РИА Новости06:56

CNN: пресс-секретарь Белого дома получила ушибы в давке на встрече Трампа и Ким Чен Ына

ТАСС03:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 17:58, Вашингтон
Политика

Грузинская оппозиция начала шествие в Тбилиси

Обновлено вчера в 11:53
Общество

В красноярском Канске введен режим ЧС

В городе Канск Красноярского края введен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.
Обновлено в 15:03
Путешествия

Определены лучшие страны для удаленной работы

Эксперты сервиса опросили тысячу пользователей в соцсетях, выяснив, в какой стране они хотели бы жить, если бы у них была возможность работать удаленно.
Обновлено в 17:03
Баскетбол

ESPN: Ирвинг подпишет с «Бруклином» четырёхлетний контракт на $141 млн

Обновлено в 03:32
Наука

Ученые рассказали о предсмертных переживаниях

Многие люди, попадавшие в состояние клинической смерти во время операций или в результате передозировки лекарств или наркотиков, рассказывают о том, что в предсмертном состоянии они "выходили" за пределы своего тела, летели по бесконечному тоннелю и видели свет.
Обновлено в 13:43
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка отбилась веником от белого медведя

Сотрудница зоопарка в Москве, прибиравшаяся в вольере белого медведя, спугнула животное с помощью веника.
Обновлено в 12:29
Кино

Оливер Стоун представит новый фильм об Украине

Американский сценарист и режиссер Оливер Стоун представит на 65-м кинофестивале в Таормине (Сицилия) новый документальный фильм об Украине.
Обновлено в 13:35
Футбол

Футболистка сборной Швейцарии пропала на озере Комо

Швейцарская футболистка клуба "Янг Бойз" Флориана Исмаили пропала без вести. Об этом информирует издание Blick.
Обновлено в 16:20
Футбол

Египет и Уганда вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Завершились матчи третьего тура группы A Кубка африканских наций.
Обновлено в 16:52
Спорт

IAAF скрыла положительные допинг-пробы британских атлетов в 2014 году

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в 2014 году скрыла положительные допинг-пробы нескольких британских легкоатлетов.
Обновлено в 15:15
Происшествия

Пожар произошел в старом доме в центре Петербурга

Обновлено в 16:53
Происшествия

Boeing, летевший из Японии в Польшу, внепланово сел в Красноярске

Экипаж Boeing, который совершал полет из Японии в Польшу, запросил у российских наземных служб срочную посадку.
Обновлено в 12:10
Политика

В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России

Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Транспорт

В Шереметьево объяснили проблемы с отправкой багажа

Порядка полутора тысяч единиц багажа скопилось в московском аэропорту Шереметьево из-за опозданий рейсов вследствие высокой грозовой активности, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
Обновлено в 14:21
Экономика

Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года

С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Двум врачам калининградского роддома предъявили обвинения в убийстве

Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинения в организации убийства ребенка и.о. главврача и в совершении умышленного убийства — реаниматологу-анестезиологу роддома №4 в Калининграде.
Обновлено в 15:27
Экономика

Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе

ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Космос

Неудачный старт частной ракеты засняли на видео

Обновлено в 11:11
Спорт

Женская сборная России сыграет с Италией в плей-офф Евробаскета

Обновлено в 15:37
Политика

Глава Гагаузской автономии Молдавии заявила о своей победе на выборах

Обновлено в 16:09
Политика

Песков рассказал о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 08:22
Экономика

Потребительские займы подешевеют с 1 июля

С 1 июля ссуды ряда кредиторов могут стать дешевле.
Обновлено в 02:43
Футбол

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче турнира в Австрии

Обновлено в 14:14
Наука

Не только Антарктида скрывает объекты со следами неизвестной жизни: новое открытие ученых

Примечательным является то, что обнаруженные подледные озера схожим с теми, что находятся в Антарктиде. Однако их отличают меньшие размеры.
Обновлено 27 июня в 23:29
Культура

Умер художник Гильермо Мордилло

Отмечается, что иллюстратор умер на Майорке (Испания). Гильермо Мордилло был одним из наиболее публикуемых карикатуристов в 1970-е годы.
Обновлено в 16:40
Автоспорт

Ферстаппен выиграл Гран-при Австрии

Обновлено в 11:46
Наука

Швейцарские инженеры научились добывать керосин из воздуха

Обновлено 28 июня в 11:24
Армия и оружие

Страшнее ядерных ракет: в США назвали самое смертоносное оружие России

У России существует оружие, которое для США страшнее ядерных ракет.
Обновлено в 14:42
Политика

В Белом доме разъяснили слова Трампа об амнистии Huawei

Решение президента США Дональда Трампа позволить американским компаниям продавать китайской Huawei свое оборудование будет касаться только товаров, которые производятся и во многих других странах, заявил экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу в эфире телеканала Fox News.
Обновлено в 15:45
Гаджеты

Google открыла сайт для разработчиков Fuchsia

Компания Google презентовала сайт для разработчиков Fuchsia.dev.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
Корейский кризисБольше новостей по теме
Главное