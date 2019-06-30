Политика
Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря ТрампаГазета.Ru 07:35
Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистами, которая прошла во время встречи президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, передает CNN. По данным телеканала, представитель администрации президента получила несколько ушибов.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 14:53, Вашингтон
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Неадекватный россиянин под дождем сушил одежду на Вечном огне
В Сети появилось видео, на котором мужчина под дождем сушит одежду на Вечном огне в подмосковном Раменском, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 13:04
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В ПАСЕ внесут резолюцию против возвращения России
Выступающие против возвращения России в ПАСЕ Украина, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Словакия и Грузия подготовят проект совместной резолюции, заявил маршал польского сената Станислав Корчевский в эфире Polskie Radio.
Обновлено в 14:15
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Транспорт
В Шереметьево образовались огромные очереди
Пассажиры столкнулись с огромными очередями на регистрацию в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:13
Автоспорт
Стюарды не стали наказывать Макса Ферстаппена
Обновлено в 13:56
Здоровье
Медики: Отеки ног могут указывать на развитие серьезных заболеваний
Медики решили напомнить, что данное состояние связано не только с употреблением большого количества воды, но и указывает на развитие серьезных заболеваний.
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Происшествия
Избирком МО «Екатерингофское» эвакуировали из-за угрозы теракта
Сотрудников и посетителей избиркома МО «Екатерингофское» на Измайловском проспекте, 10, вывели на улицу из-за вероятности террористической угрозы.
Обновлено в 10:46
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Армия и оружие
Кипр отказался закрыть порты для кораблей из России
Кипр не может прекратить предоставлять порты и инфраструктуру для российских кораблей или каких-либо других государств, заявил министр обороны Кипра Саввас Ангелидис.
Обновлено в 08:21
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На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская
Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Политика
Нино Катамадзе отказалась дальше выступать в России
Комментируя свое участие в фестивале "Усадьба Jazz" 22 июня в Москве, певица заявила, что это было ее последнее выступление в России — больше она в эту страну не приедет.
Обновлено в 10:56
Экономика
Что изменится в российских законах с 1 июля 2019 года
С 1 июля вступает в силу закон о проектном финансировании жилья, который призван защитить дольщиков.
Обновлено в 03:01
Футбол
«Краснодар» разгромил «Ростов» в предсезонном матче
Обновлено в 06:21
Футбол
«Урал» разгромил «Пюник» Тарханова
Екатеринбургский «Урал» нанес поражение армянскому «Пюнику» в товарищеском матче на сборе в Словении.
Обновлено в 13:47
Гаджеты
Дизайн Huawei Mate 30 изменился еще до презентации
Обновлено в 11:46
Происшествия
В Казахстане произошла массовая драка из-за фото
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Освобожденный из плена украинец рассказал, что ночью его забрали в СБУ
Ранее четверых украинцев освободили из плена в Донбассе Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий рассказал, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины, передает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.
Обновлено вчера в 09:38
Финансы
Атомфлот идёт на рекорд в Обской губе
ФГУП «Атомфлот» намеревается к 2020 году обеспечить показатель 800 заходов своих судов в Обскую губу — заявил сегодня генеральный директор предприятия Мустафа Кашка в эфире телеканала «Россия-24».
Обновлено в 14:13
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Общество
Грузинские ученые обнаружили уникальную надпись на стенах храма X века
Уникальную надпись на древнегрузинском языке, датируемую X веком, обнаружили грузинские археологи на стенах церкви Кочало в Лагодехском заповеднике (край Кахети).
Обновлено в 07:19
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Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
Обновлено в 10:10
Футбол
Владелец «Спартака» Леонид Федун подтвердил возможный уход Зе Луиша
Владелец красно-белых Леонид Федун подтвердил слухи о возможном уходе игрока, отметив, что руководство клуба не горит желанием продавать своего футболиста.
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Футбол
Глушаков провёл тренировку в составе «Ахмата»
Обновлено в 10:19
Кино
Умер чилийский кинорежиссер Себастьян Аларкон
Чилийский кинорежиссер и сценарист Себастьян Аларкон умер на 71-м году жизни.
Обновлено в 13:28
Политика
Путин дал поручения по наводнению в Иркутской области
Обновлено в 10:53