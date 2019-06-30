Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря ТрампаГазета.Ru 07:35

Новый пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм пострадала в потасовке между журналистами, которая прошла во время встречи президента США Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына, передает CNN. По данным телеканала, представитель администрации президента получила несколько ушибов.
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