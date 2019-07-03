с чего всё началось

В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.

Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии

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Армия и оружие Боевые корабли НАТО вошли в Черное море В Черное море вошли несколько боевых кораблей НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".

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Армия и оружие В России завершили создание проекта палубного вертолета «Минога» Богинский сообщил, что работы над эскизно-техническим проектом относительно вертолёта «Минога» должны быть завершены на протяжение первого квартала 2019 года.

Транспорт Россия и Швейцария договорились увеличить число полетов Россия и Швейцария увеличат число разрешений на полеты между двумя странами с 14 до 21 в неделю.

Транспорт ГИБДД готова улучшить правила дорожного движения Рекомендации по улучшению Правил дорожного движения будут сформулированы по итогам анализа действующих ПДД, сообщает ГИБДД в Instagram.

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Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".