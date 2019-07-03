Политика
Появились кадры нападения на семью россиян в ГрузииГазета.Ru 05:10
В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку. Видеозапись опубликовал в своем твиттере российский журналист Дмитрий Смирнов.
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с чего всё началось
Как сообщает "Газета.ру", в Сети был распространена сделанная еще в августе 2014 года видеозапись с нападением на автомобиль российской семьи, путешествующей по Грузии.Инфорос06:10
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