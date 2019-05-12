Происшествия
Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в ПетербургеРБК вчера в 18:31
ТАСС и «Фонтанка» отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и «Зенита». Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе «Газпром Арена», завершился победой «Зенита» со счетом 3:1 .
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Фонтанка.Рувчера в 13:10
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