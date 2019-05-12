Происшествия

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в ПетербургеРБК вчера в 18:31

ТАСС и «Фонтанка» отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и «Зенита». Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе «Газпром Арена», завершился победой «Зенита» со счетом 3:1 .
Читать в источнике

Подробнее о событии

Четырех человек задержали в Петербурге после драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА

ТАССвчера в 15:44

Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Мойка78вчера в 13:10

На Савушкина около 60 мужчин в медицинских масках устроили драку

78.ruвчера в 14:02

Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Gazeta.SPbвчера в 14:43

Болельщики «Зенита» и ЦСКА подрались у «Беговой»

Neva.Todayвчера в 15:33

Кулачный бой фанатов на Савушкина расценили как мелкое хулиганство. В полиции четверо

Фонтанка.Рувчера в 13:10

В Приморском районе полиция пресекла массовую драку

Петербургский дневниквчера в 14:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 01:53, Ашберн
Происшествия

Вылетевший из Москвы в Самару SSJ-100 вернулся в Шереметьево

Обновлено в 01:28
Политика

Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа

Личный адвокат и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обнаружил "врагов США" прямо в окружении президента Украины Зеленского и даже отменил по этому поводу свой визит в Киев.
Обновлено в 01:00
Культура

Форум «Таврида 5.0» открылся в Крыму в новом формате

В Крыму 12 мая стартовал Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида 5.0».
Обновлено вчера в 15:04
Политика

Reuters: Помпео отменил визит в Москву

Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.
Обновлено вчера в 23:46
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено вчера в 14:09
Политика

Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора

Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета

Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.
Обновлено в 01:35
Общество

Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить

Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.
Обновлено в 00:27
Происшествия

Крупный пожар произошел в доме в Волгограде

В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 16:50
Политика

Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию»

"В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.
Обновлено вчера в 20:56
Культура

«Уральские пельмени» возвращаются в КВН

Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 03.05.19 – 09.05.19

Прошли Парады в Республиках, видео в конце сводки. Салюты в этот раз были особенно красивые и мощные.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Тела трех погибших на Алтае туристов доставлены в Новосибирск

Обновлено в 01:37
Футбол

«Рома» дожала «Ювентус» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов

"Рома" за два тура до конца чемпионата продолжает удерживать шестое место и бороться за Лигу чемпионов.
Обновлено вчера в 16:34
Происшествия

Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку

Водитель маршрутного такси, следовавший в ближайший с Ростовом-на-Дону городом Аксай, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова, - сообщает otvprim.ru СК следственного управления РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 38-летним жителем Ростова-на-Дону молодой девушки.
Обновлено 10 мая в 01:00
Происшествия

Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.
Обновлено в 00:44
Армия и оружие

Украинские солдаты отказались выполнять приказ и застрелили командира

Обновлено вчера в 03:02
Происшествия

В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек

В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.
Обновлено в 01:43
Финансы

Доллар и евро могут скоро подорожать

Курсы доллара и евро с окончанием майских праздников могут начать расти, допускают аналитики.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

«Бостон» обыграл «Каролину» во втором матче серии

"Бостон" выиграл у "Каролины" (6:2) во втором матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
Обновлено вчера в 17:45
Общество

Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб

Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.
Обновлено в 00:52
Происшествия

Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя

Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.
Обновлено вчера в 11:21
Общество

В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных

Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).
Обновлено в 00:54
Экономика

Дефицит бюджета США за семь месяцев фингода подскочил на 38%

Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 1,8% - примерно до $2,043 трлн, что является рекордом за семимесячный период.
Обновлено в 01:23
Игры

Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК

Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.
Обновлено в 00:00
Экономика

В России перестали чеканить копейки

В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.
Обновлено вчера в 23:48
Финансы

Пакистан получит $6 млрд от МВФ

Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.
Обновлено вчера в 15:16
Общество

Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело

Обновлено вчера в 01:44
Политика

В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина

Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.
Обновлено в 01:14
Общество

Красноярец потерял паспорт, чтобы не рассчитываться с долгами

Историю о потерянном паспорте придумал житель Богучанского района Красноярского края, чтобы не рассчитываться с долгами.
Обновлено вчера в 23:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное