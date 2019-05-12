Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в ПетербургеРБК вчера в 18:31

ТАСС и «Фонтанка» отмечали, что потасовка произошла между фанатами ЦСКА и «Зенита». Агентство со ссылкой на источник также сообщало о более ста участниках драки. Матч между командами, который прошел на стадионе «Газпром Арена», завершился победой «Зенита» со счетом 3:1 .

Появились кадры драки фанатов «Зенита» и ЦСКА в Петербурге

Политика Команда Зеленского подняла бунт против Дональда Трампа Личный адвокат и доверенное лицо президента США Дональда Трампа Руди Джулиани обнаружил "врагов США" прямо в окружении президента Украины Зеленского и даже отменил по этому поводу свой визит в Киев.

Политика Reuters: Помпео отменил визит в Москву Госсекретарь США Майкл Помпео отменил визит в Москву в понедельник, но по-прежнему намерен провести встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник в Сочи.

Политика Кремль выявил четыре региона с максимальным запросом на смену губернатора Опросы по уровню доверия губернаторам показали, что в число аутсайдеров вошли многие из тех, кого избиратели хотели бы заменить, рассказали близкие к Кремлю источники РБК, знакомые с данными исследований.

Происшествия В Москве водитель обстрелял автобус из пневматического пистолета Водитель легкового автомобиля в Москве открыл стрельбу из пневматического пистолета по автобусу, подозреваемый задержан.

Общество Отдельную рассадку родителей и детей в самолетах предложили запретить Как считает депутат, при возникновении нештатной ситуации родители и дети, которые сидят не рядом, бросятся искать друг друга, пренебрегая элементарными правилами безопасности, мешая другим пассажирам и обостряя и без того непростую обстановку.

Происшествия Крупный пожар произошел в доме в Волгограде В Волгограде в результате крупного пожара в жилом доме пострадал один человек. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Французский политик призвал прекратить «антироссийскую истерию» "В ваших интересах иметь депутатов, которые не станут участвовать в антироссийской и пронатовской истерии, что свирепствует в Европарламенте", — заявил Меланшон.

Культура «Уральские пельмени» возвращаются в КВН Команда "Уральские пельмени", изначально представлявшая в "Клубе веселых и находчивых" Уральский политехнический институт, возвращается в КВН.

Футбол «Рома» дожала «Ювентус» и продолжает борьбу за Лигу чемпионов "Рома" за два тура до конца чемпионата продолжает удерживать шестое место и бороться за Лигу чемпионов.

Происшествия Водитель маршрутки изнасиловал пассажирку Водитель маршрутного такси, следовавший в ближайший с Ростовом-на-Дону городом Аксай, применил физическую силу в отношении 23-летней жительницы Ростова, - сообщает otvprim.ru СК следственного управления РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту изнасилования 38-летним жителем Ростова-на-Дону молодой девушки.

Происшествия Силовики во второй раз за месяц пришли с обысками в мэрию Якутска Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в мэрии Якутска, сообщают местные издания News.Ykt.Ru и ЯСИА со ссылкой на источники.

Происшествия В Таиланде в ДТП с автобусом пострадал 21 человек В Таиланде в результате аварии с автобусом пострадал 21 человек.

Финансы Доллар и евро могут скоро подорожать Курсы доллара и евро с окончанием майских праздников могут начать расти, допускают аналитики.

Общество Министр Паздников в 2018 году заработал 3,3 млн руб Супруга министра заработала 632 тысячи рублей за год. Четыре заместителя министра задекларировали в 2018 году по 1,2 млн рублей доходов.

Происшествия Бойца Александра Емельяненко задержали в Москве за распитие алкоголя Боец смешанного стиля Александр Емельяненко был задержан в Москве 12 мая за распитие алкогольных напитков в общественном месте.

Общество В Роструде напомнили россиянам о следующих длинных выходных Следующие длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня народного единства со 2 по 4 ноября, напомнили ТАСС в понедельник в пресс-службе Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

Экономика Дефицит бюджета США за семь месяцев фингода подскочил на 38% Объем поступлений в бюджет с начала текущего фингода вырос на 1,8% - примерно до $2,043 трлн, что является рекордом за семимесячный период.

Игры Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК Если Red Dead Redemption 2 выйдет на ПК, то доходы Rockstar многократно вырастут.

Экономика В России перестали чеканить копейки В 2018 году Центробанк не чеканил монеты номиналом ниже одного рубля. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Банка России.

Финансы Пакистан получит $6 млрд от МВФ Пакистан и МВФ согласовали условия кредита на $6 млрд.

Политика В МИД Палестины заявили о планах провести встречу Аббаса и Путина Глава МИД Палестины Рияд аль-Малики в интервью ТАСС заявил, что рассчитывает на проведение двусторонней встречи президентов Палестины и России Махмуда Аббаса и Владимира Путина в июне в Душанбе.