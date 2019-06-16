Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМРИА Новости 00:08

Наиболее сложный элемент летной подготовки выполнил летный состав истребителей Су-35С и Су-30СМ на высоте 5-6 тысяч километров над Липецком, сообщили в российском Министерстве обороны. Полеты авиации российского оборонного ведомства прошли на базе Липецкого авиацентра.

с чего всё началось

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ в рамках летной подготовки экипажей ВКС России. На кадрах можно увидеть процесс взлета, дозаправки и посадки одного из истребителей.

Опубликованы кадры дозаправки в воздухе истребителей Су-35С и Су-30СМ

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