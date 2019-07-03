с чего всё началось

В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

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Происшествия Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.

Происшествия Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

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Спорт Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.

Происшествия Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.

Общество В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.

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Финансы В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.

Политика Путин освободил от должности трех генералов Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.

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Происшествия В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.

Политика Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.

Финансы Индекс МосБиржи вновь обновил максимум Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).

Общество Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.

Политика Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.

Футбол Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения. Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины.