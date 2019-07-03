Общество
Появилось видео полного солнечного затменияТВ Центр вчера в 15:34
В Сети появились впечатляющие кадры полного солнечного затмения, которое во вторник наблюдают миллионы людей по всему миру.
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с чего всё началось
Полное солнечное затмение жители Земли смогут наблюдать во вторник, 2 июля, лучше всего его буде видно в западном полушарии, рассказали в Московском планетарии.Аргументы и Фактывчера в 04:51
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Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия
В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона
В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.
Обновлено в 07:41
Культура
Гвердцители высказалась о конфликте Грузии с Россией
По словам известной певицы Тамары Гвердцители, культура в любом случае продолжает жить, даже если между странами возникли недоразумения.
Обновлено в 08:12
Происшествия
Boeing выделит $100 млн семьям погибших в авиакатастрофах с 737 MAX
Американский авиаконцерн Boeing выделит $100 млн на выплаты семьям погибших в двух катастрофах с самолетами модели 737 MAX.
Обновлено в 12:45
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Маша Распутина ужаснула фанатов пластикой, превратившей ее в подобие Майкла Джексона
Певица Маша Распутина опубликовала фото в новом образе, который изрядно удивил фанатов звезды.
Обновлено в 11:16
Футбол
Мусаев не сможет руководить «Краснодаром» в еврокубках
Мурад Мусаев не сможет руководить футбольным клубом "Краснодаром" в матчах еврокубков сезона-2019/20 в качестве главного тренера из-за отсутствия лицензии PRO, сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.
Обновлено в 10:44
Политика
Слуцкий допустил отказ от оплаты долга России перед ПАСЕ за два года
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что было бы «совершенно естественным» не платить за то время, когда российская делегация не принимала участие в работе ПАСЕ.
Обновлено в 10:04
Спорт
Грузинские регбисты устроили антироссийскую акцию и поплатились
Двоих грузинских регбистов исключили из московского клуба «Слава» из-за жестов в поддержку протестующих в Тбилиси.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Общество
В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске
В пресс-службе губернатора Красноярского края прокомментировали инцидент с участием главы региона Александра Усса, который в Канске резко отреагировал на вопрос местной жительницы.
Обновлено вчера в 05:56
Происшествия
Военный самолет аварийно сел в Екатеринбурге
Обновлено в 11:09
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Армия и оружие
Минобороны: Норвегии не сообщали о взрыве газа на российской подлодке
Обновлено вчера в 15:29
Финансы
В ЦБ заявили о дополнительных мерах для ограничения потребкредитов
Составленная ЦБ новая шкала надбавок по необеспеченным потребительским кредитам, которую кредитные организации должны будут учитывать при кредитовании населения, вступит в силу с 1 октября.
Обновлено в 05:15
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Кино
Скончался режиссер Василий Панин
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Происшествия
В США загорелись 5 млн литров виски Jim Beam
В США горят два склада с бочками бурбона компании Jim Beam. Об этом сообщает американское издание WKYT.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин объявил наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией
Президент России Владимир Путин поручил считать наводнение в Иркутской области чрезвычайной ситуацией федерального характера и установить особый уровень реагирования.
Обновлено в 12:08
Финансы
Индекс МосБиржи вновь обновил максимум
Индексы в США во вторник замедлили рост и прибавили всего 0,2-0,3%, при этом S&P 500 обновил максимум, превысив 2973 пункта (Dow Jones и Nasdaq находятся в пределах 1% от своих исторических максимумов).
Обновлено в 04:39
Футбол
«Севилья» усилилась защитником «Бордо»
Защитник «Бордо» Жюль Кунде стал игроком «Севильи».
Обновлено в 09:58
Общество
Сервисы Kayak и Momondo не отображают отели в Крыму
Сервисы бронирования авиабилетов и отелей Kayak и Momondo перестали отображать гостиницы в Крыму.
Обновлено в 07:48
Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров
Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение дела руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского на 15 июля.
Обновлено в 12:34
Футбол
Реакция Месси на очередное поражение сборной Аргентины попала на видео
Некоторые из игроков сборной Бразилии подали аргентинцу руку в знак уважения. Месси не завоевал ни одного титула со сборной Аргентины.
Обновлено в 02:48
Шоу-бизнес
Вера Брежнева и Константин Меладзе опубликовали видео с отдыха
Знаменитая певица Вера Брежнева опубликовала в Инстаграм видео с отдыха со своим супругом.
Обновлено вчера в 13:39