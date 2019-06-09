Происшествия

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия вчера в 14:11

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.
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"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано
 в сообщении.
Москва 24вчера в 10:04

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СМИ опубликовали фото подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

РИА Новостивчера в 20:04

Друзья убитого мастера спорта рассказали, каким человеком он был

Вечерняя Москвавчера в 15:59

На месте жестокого убийства борца в Москве организовали мемориал

Газета.Ruвчера в 21:33

В Москве задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе

ТАССвчера в 10:13

Задержаны подозреваемые в убийстве мастера спорта в Бутове

Москва 24вчера в 10:04

Фото с места убийства чемпиона по греко-римской борьбе на юго-западе Москвы

РЕН ТВвчера в 04:09

На месте гибели мастера спорта Сергея Чуева организовали мемориал

Пятый каналвчера в 18:34
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн

Появились снимки убийц московского борца-вступился за беременную

Вести.UZвчера в 14:52
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия

Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково

В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика

Расширение видов деятельности 9 ТОР в моногородах позволит привлечь более 60 резидентов

Расширение видов экономической деятельности в территориях опережающего развития в девяти моногородах позволит привлечь более 60 резидентов, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Обновлено вчера в 10:28
Общество

Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу

Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия

В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте

Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Наука

Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление

Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от жары

Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой перечислил основные рекомендации по правилам поведения в жару.
Обновлено вчера в 01:56
Спорт

Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно

Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие

В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ

Обновлено вчера в 16:46
Политика

Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова

Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика

Озвучены причины снижения рождаемости в России

Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие

Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры

В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Авто

Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом

Обновлено вчера в 05:36
Футбол

Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира

Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие

Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео

В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:37
Происшествия

Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну

На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб

Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матча

Неизвестные ограбили дом испанского футболиста Альваро Мораты, пока тот принимал участие в матче с командой Фарерских островов в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства

Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса

Обновлено вчера в 23:31
Музыка

Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили

Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес

Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы

Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Мексика собирается давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время своего выступления в пограничной Тихуане заявил, что власти страны готовы давать гуманитарную помощь гражданам, которые собираются мигрировать в США.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес

Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом

Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика

Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование

Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
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Единоборства

Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238

Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit

Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено вчера в 20:19
Общество

Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»

Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия

Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье

Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты

5G-смартфон Nokia 8.2 на подходе

Устройство уже находится на финальной стадии разработки, а его анонс ожидается в третьем квартале этого года.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие

В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины

Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено вчера в 09:36
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