Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия вчера в 14:11
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано в сообщении.Москва 24вчера в 10:04
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Экономика
Расширение видов деятельности 9 ТОР в моногородах позволит привлечь более 60 резидентов
Расширение видов экономической деятельности в территориях опережающего развития в девяти моногородах позволит привлечь более 60 резидентов, сообщила в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) генеральный директор Фонда развития моногородов, заместитель председателя ВЭБ.РФ Ирина Макиева.
Обновлено вчера в 10:28
Общество
Санкции за повторную кражу электричества вступили в силу
Закон, предусматривающий наказание за повторное незаконное подключение к электричеству или тепловым сетям, вступил в силу в воскресенье, 9 июня.
Обновлено вчера в 23:38
Происшествия
В Москве полицейский покончил с собой на рабочем месте
Тело офицера полиции нашли в отделе полиции на востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 14:01
Наука
Полноценный сон может стабилизировать артериальное давление
Аризонские врачи рассказали, что регулярный полноценный сон помогает привести показатели артериального давления в норму.
Обновлено вчера в 21:12
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о мерах защиты от жары
Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой перечислил основные рекомендации по правилам поведения в жару.
Обновлено вчера в 01:56
Спорт
Трубникова взяла золото в многоборье на этапе Гран-при в Брно
Россиянка Дарья Трубникова завоевала золото в индивидуальном многоборье на этапе Гран-при по художественной гимнастике, который проходит в чешском Брно.
Обновлено вчера в 17:32
Армия и оружие
В ДНР заявили об уничтожении минометного расчета ВСУ
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова
Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.
Обновлено вчера в 08:33
Экономика
Озвучены причины снижения рождаемости в России
Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Пресс-секретарь Зеленского признала, что ВСУ убивают жителей Донбасса
Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель в эфире телеканала 1+1 допустила, что ВСУ убивают мирных жителей в Донбассе.
Обновлено вчера в 15:21
Армия и оружие
Боевики ИГ напали на армейский патруль к югу от Пальмиры
В результате нападения погибли трое сирийских военнослужащих Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) напали на патруль сирийской армии к югу от Пальмиры, передает Al-Masdar News.
Обновлено вчера в 22:35
Авто
Блогеры показали УАЗ с развернутым на 180 градусов задним мостом
Обновлено вчера в 05:36
Футбол
Норвежские футболистки разгромили Нигерию на чемпионате мира
Женская сборная Норвегии обыграла команду Нигерии в матче первого тура группового этапа чемпионата мира.
Обновлено вчера в 16:59
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено 07 июня в 10:37
Происшествия
Жители Венеции провели акцию против захода круизных судов в лагуну
На главной площади Венеции Сан-Марко в субботу, 8 июня, около трех тысяч человек приняли участие в манифестации против захода крупных круизных лайнеров в Венецианскую лагуну.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия
Сын Бари Алибасова рассказал, как отец выпил жидкость для очистки труб
Бари Алибасов - младший рассказал, почему его отец выпил жидкость для очистки труб.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
Дом футболиста сборной Испании ограбили прямо во время матча
Неизвестные ограбили дом испанского футболиста Альваро Мораты, пока тот принимал участие в матче с командой Фарерских островов в отборочном турнире чемпионата Европы по футболу 2020 года.
Обновлено вчера в 23:37
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Обновлено вчера в 23:31
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Шоу-бизнес
Мадонна скопировала идею для клипа у Светланы Лободы
Месяц назад Светлана Лобода сняла клип на песню «Пуля-дура».
Обновлено вчера в 10:51
Политика
Мексика собирается давать гумпомощь направляющимся в США мигрантам
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор во время своего выступления в пограничной Тихуане заявил, что власти страны готовы давать гуманитарную помощь гражданам, которые собираются мигрировать в США.
Обновлено вчера в 23:45
Шоу-бизнес
Ксения Собчак официально заявила о разводе с Виторганом
Восьмого марта журналистка Ксения Собчак и актер Максим Виторган заявили о раздельном проживании.
Обновлено вчера в 13:40
Экономика
Белоусов заявил о необходимости «закручивать» потребкредитование
Помощник президента России по экономическим вопросам Андрей Белоусов заявил, что из-за бурного роста потребительского кредитования существует угроза рецессии в экономике, поэтому необходимо «потихонечку закручивать этот рост».
Обновлено вчера в 13:53
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Борис Джонсон пригрозил не платить ЕС без приемлемой сделки по Brexit
Бывший министр иностранных дел Великобритании и наиболее популярный кандидат на пост премьера Борис Джонсон пообещал не выплачивать Европейскому союзу отступные в £39 млрд (около €44 млрд) за выход из сообщества без сделки по Brexit, удовлетворяющей Лондон.
Обновлено вчера в 20:19
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Происшествия
Полиция разогнала водометами акцию «желтых жилетов» в Монпелье
Обновлено вчера в 12:33
Гаджеты
5G-смартфон Nokia 8.2 на подходе
Устройство уже находится на финальной стадии разработки, а его анонс ожидается в третьем квартале этого года.
Обновлено вчера в 03:02
Армия и оружие
В Сирии ликвидирован воевавший в Донбассе террорист из Украины
Украинский боевик из Крыма под псевдонимом Абдуль-Ильгиз аль-Керим был уничтожен в Сирии после обстрела колонны террористов группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» неизвестными лицами.
Обновлено вчера в 09:36