Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия вчера в 14:11

с чего всё началось

Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.

Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в Москве

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