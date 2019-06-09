Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия вчера в 14:11
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.
Читать в источнике
Оценить325
с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы, совершенного преступления", – указано в сообщении.Москва 24вчера в 10:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:31, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 01:31, Ашберн
Здоровье
Исследователи составили топ-3 самых полезных завтраков
Кроме рейтинга самых полезных продуктов для завтрака, Зинаида Медведева рассказала нам и об «антирейтинге», то есть о самых вредных блюдах, с которых точно не стоит начинать день.
Обновлено 07 июня в 11:10
Общество
Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова
Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".
Обновлено вчера в 12:52
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено вчера в 06:13
Здоровье
Чрезмерное употребление орехов может спровоцировать рак печени
Диетолог Моника Рейнагель предостерегает всех от чрезмерного употребления орехов.
Обновлено 07 июня в 05:55
Происшествия
Резонансное дело журналиста Голунова передали в ГСУ МВД по Москве
«Попросил у руководства прокуратуры изъять дело Голунова из СУ УВД ЗАО и передать в ГСУ СКР: чтобы не расследовал тот же орган, что задерживал», — пояснил парламентарий.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие
Сирийская армия отбила серию атак боевиков в провинции Хама
Обновлено 07 июня в 02:24
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Общество
В России ужесточили наказание за кражу электричества
Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено 07 июня в 17:27
Политика
Парламент Молдавии избрал премьером страны Майю Санду
Президент республики привел к присяге новый кабинет министров Парламент Молдавии избрал лидера правой оппозиции Майю Санду премьер-министром страны, передает портал Privesc.eu, на котором транслировалось заседание парламента.
Обновлено вчера в 14:16
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в РФ
Портал "Цена Авто" составил рейтинг самых популярных иномарок на вторичном российском рынке на основе данных о продажах за первые 4 месяца 2019 года.
Обновлено вчера в 01:00
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Общество
В Астрахани на земле фермера нашли золото сарматов, сам он остался ни с чем
Фермер из Астрахани Рустам Мудаев раскапывал яму под мусор, когда увидел в земле старинный бронзовый горшок — ковш бульдозера вывернул его из грунта вместе с костями.
Обновлено в 01:00
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Здоровье
Врачи назвали главные приводящие к ожирению ошибки
Избыток еды при недостаточной физической активности является одной из основных ошибок, которые приводят к ожирению у взрослых и детей.
Обновлено вчера в 18:37
Спорт
Фигуристка Медведева получила в свой адрес угрозы в Японии
Анонимную угрозу получила российская фигуристка Евгения Медведева во время гастролей по Японии.
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Петербург заключил на ПМЭФ соглашения на 182 млрд рублей
Санкт-Петербург заключил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) почти 30 соглашений на 182 млрд рублей, сообщили журналистам в субботу в пресс-службе администрации губернатора.
Обновлено вчера в 11:54
Политика
Китай предупредил о последствиях от соблюдения санкций США
Власти Китая предупредили иностранные компании о серьезных последствиях отказа поставок технологий китайским фирмам.
Обновлено вчера в 22:50
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после родов
Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.
Обновлено вчера в 10:43
Общество
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным состоится 20 июня — Кремль
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня 2019 года.
Обновлено в 01:16
Армия и оружие
Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
Обновлено вчера в 13:28
Хоккей
Ялонен в недоумении от слов Воробьева
Главный тренер сборной Финляндии по хоккею Юкка Ялонен прокомментировал слова Ильи Воробьева в скандальном интервью.
Обновлено вчера в 13:09
Шоу-бизнес
Ксения Собчак объявила об официальном разводе с Максимом Виторганом
Ксения Собчак официально развелась с актером Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 23:36
Единоборства
Сехудо победил Мораеса и стал обладателем двух поясов UFC
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.
Обновлено в 01:05
Единоборства
Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC
Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 00:28
Единоборства
Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238
Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:37
Политика
Президент Мексики сообщил о телефонном разговоре с Трампом
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил в своем Twitter, что провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 23:41
Футбол
Сборная Бельгии разгромила Казахстан в отборе Евро-2020
Сборная Бельгии одержала победу над Казахстаном (3:0) в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06