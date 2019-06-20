Происшествия
Появились фотографии подозреваемых в убийстве мастера спорта в МосквеИзвестия 14:11
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии подозреваемых в убийстве 34-летнего мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева в Москве. По данным журналистов, спецоперация по их задержанию прошла в одном из торговых центров столицы, куда мужчины пришли пообедать.
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с чего всё началось
"В ближайшее время они будут доставлены в следственный отдел для проведения с ними неотложных следственных действий, в ходе которых будет установлена картина произошедшего, а также мотивы совершенного преступления", — говорится в сообщении на сайте СК.РИА Новости11:07
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Общество
В Калифорнии сорвали джекпот на $530 млн
В американском штате Калифорния был продан билет лотереи Mega Millions, выигравший джекпот в размере $530 млн.
Обновлено в 15:59
Футбол
Черчесов оценил игру Дзюбы против сборной Сан-Марино
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после крупной победы над Сан-Марино отметил действия капитана команды Артёма Дзюбы, который записал на свой счёт четыре забитых гола.
Обновлено в 15:40
Общество
Студентка решилась на 15 операций ради внешности Барби
Студентка из Болгарии Андреа Иванова сделала 15 косметических процедур за год, чтобы стать похожей на куклу Барби.
Обновлено в 11:55
Происшествия
Журналиста Голунова доставили в суд
Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.
Обновлено в 13:00
Армия и оружие
Появилось видео удара авиации РФ по боевикам в Сирии
Обновлено в 09:54
Общество
День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом
В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
Обновлено вчера в 23:21
Армия и оружие
Соловьев оценил реакцию российских моряков на маневр крейсера ВМС США
Телеведущий Владимир Соловьев удивился выдержке российских моряков большого противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с американским ракетным крейсером в Тихом океане.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Врачи подозревают у Голунова перелом ребер и сотрясение мозга
Врачи скорой помощи говорят, что у корреспондента «Медузы» Ивана Голунова подозрение на сотрясение головного мозга, а также перелом ребер и гематома.
Обновлено в 06:13
Происшествия
Журналиста Голунова отправили под домашний арест
Обновлено в 15:47
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова борется с лишним весом
Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.
Обновлено в 15:00
Футбол
EA представила FIFA 20 с режимом уличного футбола
Разработчики добавят в игру режим уличного футбола, который возвращается в серию впервые с 2012 года.
Обновлено в 11:16
Космос
Останки огромного пришельца увидели на снимках «поющей» кометы
Тайваньский уфолог Скотт Уоринг изучил снимки "поющей" кометы и увидел на них останки пришельца, рост которого мог достигать более восьми десятков метров, пишут "Актуальные Новости".
Обновлено вчера в 17:47
Теннис
Тим победил Джоковича и сыграет с Надалем в финале «Ролан Гаррос»
В финале «Ролан Гаррос» Тим сыграет с действующим победителем «Ролан Гаррос» испанцем Рафаэлем Надалем.
Обновлено в 10:06
Происшествия
В Москве задержали корреспондента «Медузы» Ивана Голунова
Полиция задержала в Москве корреспондента отдела расследований «Медузы» Ивана Голунова, рассказала изданию журналистка Светлана Рейтер из Русской службы BBC.
Обновлено вчера в 03:45
Гаджеты
Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro
Недавно компания Huawei выпустила обновление для смартфона Huawei P30 Pro, которое добавило режим одновременной съёмки видео через главную камеру и через телеобъектив.
Обновлено в 10:47
Спорт
В ВФЛА отказались комментировать информацию СМИ о решении IAAF
Пресс-атташе Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Наталья Юхарева отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила отстранение организации.
Обновлено в 14:33
Политика
Трамп запретил посольствам в США вывешивать ЛГБТ-флаги
Администрация президента США Дональда Трампа не разрешила посольствам вывешивать радужные флаги в июне во время празднования Месяца гордости ЛГБТ.
Обновлено в 08:54
Политика
Конституционный суд Молдавии признал назначение премьера незаконным
Конституционный суд Молдавии на заседании в субботу признал незаконными указы президента о назначении премьером страны Майи Санду и создании правительства, говорится в решении, опубликованном на сайте КС.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Голунов заявил об угрозах из-за расследования о похоронном бизнесе
В зале суда журналист Иван Голунов сообщил, что получал угрозы из-за расследования о похоронном бизнесе. Об этом сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 15:24
Музыка
На Дворцовой площади Петербурга выступит группа «Би-2»
Обновлено в 09:38
Игры
Представлен геймплей Star Wars Jedi: Fallen Order
Компания Electronic Arts представила 14 минут геймплея Star Wars Jedi: Fallen Order на конференции EA Play.
Обновлено в 14:30
Политика
Парламент объявил Молдавию «захваченным государством»
Парламент Молдавии в субботу принял декларацию "О захваченном государстве", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес
Принц Луи поприветствовал гостей в Букингемском дворце
Королевская семья поприветствовала британцев с балкона Букингемского дворца. Принц Луи восторженно махал подданным Королевы Елизаветы.
Обновлено в 12:26
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Здоровье
Малышева определила самую опасную болезнь XXI века
Телеведущая Елена Малышева назвала болезнь Альцгеймера самой опасной болезнью XXI века. Об этом она сказала в интервью РИА ФАН.
Обновлено вчера в 12:08
Шоу-бизнес
Анна Семенович восхитила поклонников фотографией в красном платье
Семнович выложила в Инстаграм изображение, на котором позирует в длинном платье страстного красного цвета с силуэтом русалки.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании
В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».
Обновлено вчера в 17:27