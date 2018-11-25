Армия и оружие

ВМС Украины обвинили Россию в провокации
Газета.Ru
03:23

Украинские военно-морские силы обвинили пограничные российские корабли в провокации во время планового перехода своих кораблей из Одессы в Мариуполь, передает РИА "Новости".
Газета.Ru03:23

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Российских пограничников обвинили в таране украинского корабля в Черном море

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Украинский буксир получил повреждение при переходе из Одессы в Мариуполь

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Российские пограничный корабль «Дон» протаранил украинский рейдовый буксир

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Украина обвинила Россию в «агрессивных действиях» при проходе кораблей

RT на русском03:27

ВМС Украины обвинили Россию в провокации

Газета.Ru03:23

Появились фото украинских кораблей, нарушивших границу России

РИА Новости03:48

Киев заявил о «провокации» со стороны РФ во время прохода украинских кораблей

Говорит Москва03:21
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Армия и оружие

В Алеппо 107 человек пострадали от химической атаки

Число пострадавших в результате устроенной террористами атаки с применением хлора в Алеппо возросло до 107 человек, сообщает агентство SANA.
Обновлено в 03:58
Армия и оружие

В Западном военном округе развернута новая РЛС

Новая радиолокационная станция «Небо-УМ» была развернута в Западном военном округе и усилила контроль неба в южной части Центральной России.
Обновлено в 03:13
Армия и оружие

В США объяснили популярность С-400

В последние годы Россия смогла заключить соглашения на поставку своих зенитно-ракетных комплексов С-400 с целым рядом стран, которые из кожи вон лезут, чтобы заполучить эти российские системы ПВО, пишет американское издание Business Insider.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

Волгоградские мотострелки приняли военную присягу на Мамаевом кургане

После принятия присяги военнослужащие отправятся на службу в подразделения гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

ВСУ заявили о взятии под свой контроль населённого пункта в Донбассе

Украинские военные заявили, что взяли под свой контроль населённый пункт Рассадки в «серой зоне» Донбасса.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Telegraph: Британия опасалась химатаки на миноносец после Солсбери

Власти Великобритании опасались "химической атаки" на экипаж миноносца HMS Duncan после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери.
Обновлено в 02:59
Армия и оружие

Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России

Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Посольство: Россия существенно укрепила безопасность Великобритании

В российском посольстве в Лондоне заявили, что угроза Великобритании со стороны террористической группировки «Исламское государство»* снизилась в значительной степени благодаря России.
Обновлено вчера в 20:28
Армия и оружие

Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море

В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.
Обновлено вчера в 20:31
Армия и оружие

Жители Горловки остались без электричества после обстрелов ВСУ

Часть Горловки осталась без электроснабжения в результате обстрелов со стороны Украины, сообщили в ДНР.
Обновлено в 03:05
Армия и оружие

Лавров назвал ИГ и США «союзниками» в Сирии

Догадка о присутствии США в Сирии якобы для устранения группировки «Исламское Государство»11 (организации, запрещенной в РФ) подтверждается словами Вашингтона о том, что для победы над ИГ необходимо сменить режим в Сирии, передает «ТАСС» слова Сергея Лаврова.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН

Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие

В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»

Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие

Потери огромны: ВСУ уничтожили собственную военную технику в Донбассе – ДНР

Официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов сообщил о факте уничтожения украинскими силовиками собственной военной техники – сгорела стоянка боевых машин.
Обновлено вчера в 23:43
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