Происшествия
Появились фото с места взрыва в Академии Можайского в ПетербургеИзвестия 07:46
По предварительным данным, пострадали четыре человека, все они курсанты. Сайт телеканала РЕН ТВ опубликовал первые кадры с места взрыва. Сейчас в здании, которое находится на улице Красного Курсанта, работают сотрудники правоохранительных органов, спасатели и медики.
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с чего всё началось
Четыре человека пострадали в результате взрыва в военной академии Можайского в Санкт-Петербурге, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи. "В академии Можайского прогремел взрыв, госпитализированы с травмами четыре человека, предположительно курсанты", - сказал источник.Интерфакс07:10
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